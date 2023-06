El Ministeri de Transició Ecològica adverteix que la concessió de l’hotel Sidi només permet l’ús hoteler

La promesa feta fa poc per l’alcaldessa de València, María José Catalá, sobre la cerca d’un projecte consensuat amb els veïns per a evitar l’enderrocament de l’hotel Sidi Saler serà complicada de portar avant.

En primer lloc, perquè segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica a elDiario.es, la concessió de 30 anys atorgada el 2018 als fons Coral Homes i Divarian tan sols permet l’ús hoteler i, com que es tracta d’una concessió transitòria per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre, no estan permesos altres usos. Els veïns sempre havien advocat per la conversió en una residència per a persones majors.

Però és que a més, la vigència de la concessió depén del fet que els propietaris obtinguen les llicències municipals corresponents per a posar en marxa la instal·lació, cosa que l’Ajuntament va denegar per estar l’edifici fora d’ordenació substantiva, per la qual cosa només se li poden atorgar permisos d’obres per a fer tasques de manteniment i conservació. L’immoble, no obstant això, requeriria obres importants de reforma i consolidació pel seu estat d’abandó, ja que està tancat des de l’any 2011.

Els amos de l’hotel, no obstant això, al·leguen que l’edifici està fora d’ordenació en diferit, una qualificació que sí que li permetria dur a terme intervencions de reforma en l’edifici.

Davant aquesta situació, l’octubre de l’any passat els propietaris van interposar un recurs contenciós administratiu en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i, al mateix temps van demanar al Ministeri de Transició Ecològica una pròrroga de la concessió atorgada en el seu moment, que de moment està suspesa.

Sobre aquest tema, el regidor de Compromís, Sergi Campillo, va demanar dimecres al nou govern del PP que deixe de “jugar a mentir” i crear “falses” expectatives: “La llicència de l’hotel Sidi Saler va caducar, perquè ja estava més de dos anys sense activitat. Per això, des de l’Ajuntament de València, amb el govern de l’alcalde Joan Ribó, es va procedir a la caducitat d’aquesta llicència, que no és recuperable de cap de les maneres, perquè, a més, és un edifici que està fora d’ordenació substantiva com així ho certifiquen els informes tècnics dels diferents serveis municipals (Urbanisme, Devesa-Albufera i Activitats). Per tant, no es tracta d’una decisió política, es tracta que no es pot donar una llicència a un edifici que està fora d’ordenació substantiva”.

Campillo va insistir que “això es deu al fet que s’assenta en el cordó dunar de l’Albufera, que és fonamental per a l’estabilitat des de les platges del sud” i va afegir que “les declaracions de l’alcaldessa Catalá van en contra de les polítiques de restauració ambiental que tots els governs municipals havien desenvolupat fins ara a la Devesa-Albufera”.

L’immoble es va construir el 1970 sobre terrenys privats. El 2007 es va aprovar la partió que va incorporar els terrenys a domini públic maritimoterrestre. El mes de gener passat, l’Ajuntament va denegar la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat del complex per estar fora d’ordenació substantiva, per la qual cosa la Demarcació de Costes ha de pronunciar-se sobre la pròrroga de la concessió sol·licitada temps arrere pels fons esmentats.