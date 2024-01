La ministra Diana Morant fa el pas per a liderar el PSPV per a actuar amb “la mateixa valentia que va tindre Pedro Sánchez”

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, fa formalment el pas per a liderar el PSPV-PSOE. L’exalcaldessa de Gandia, nomenada com a part del Govern de Pedro Sánchez el juliol del 2021, opta a ser la secretària general del PSPV amb el suport de l’entorn de Ximo Puig, que cedirà el testimoni en el congrés de març. Si ho aconsegueix, serà la primera dona a exercir aquesta responsabilitat en la federació valenciana.

La titular d’Innovació, que ja feia setmanes que treballava en la seua candidatura, ha formalitzat la seua decisió dilluns a Gandia. Ha triat la plaça en què va fer la seua presentació al costat de Pedro Sánchez en les municipals del 2015, quan el PSPV, amb ella al capdavant, va recuperar el govern local. Una picada d’ullet a la seua etapa com a alcaldessa i a l’afinitat que té amb el president del Govern i secretari general del PSOE, a qui ha elogiat per l’impuls de les polítiques públiques des de l’executiu.

En una plaça abarrotada per militants, l’exalcaldessa ha demanat a les bases socialistes que donen suport al seu projecte per a liderar també el partit en les pròximes eleccions autonòmiques: “Us demane permís perquè em deixeu eixir a combatre la dreta i guanyar”, ha plantejat, i després ha reclamat un projecte que puga “superar les lamentacions, la divisió, les nostàlgies” en el socialisme valencià. “Demane el permís de cadascun dels militants per a plantar cara a la dreta i a l’extrema dreta; des d’ara mateix, des de la Secretaria General, des del PSPV, des del Govern. Tota la força serà necessària per a fer que aquesta gent no desfaça totes les coses bones fetes els últims huit anys amb Ximo Puig. Sumem a tots els companys: fem falta tots, no sobra ningú”, ha emfatitzat. Després d’això, ha demanat tindre “la mateixa valentia que va tindre Pedro Sánchez” després del 28M perquè els socialistes valencians guanyen el 2027 les eleccions autonòmiques.

Morant ha sigut la tercera a oficialitzar i registrar la seua precandidatura –de manera telemàtica– al procés de primàries, que culminarà el 25 de febrer, després de l’alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa i el diputat Alejandro Soler, tots dos secretaris provincials de València i Alacant. És l’única que ha triat el format de míting; els seus companys van optar per sengles rodes de premsa i registrar els papers de manera presencial en la seu de València.

La ministra ha comparegut acompanyada per l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha defensat la tasca de Morant al capdavant del municipi, també del ministeri. “S’ha preocupat pel diàleg, pel consens”, ha elogiat, apuntant que la Llei de ciència que ha impulsat no ha tingut vots en contra en el Congrés. Morant compta amb el suport de l’actual direcció del PSPV i l’equip de l’expresident Ximo Puig, així com de la Moncloa, implícit en la seua candidatura.

Tres candidats aniran a primàries per a mesurar els seus suports

Amb Morant, són ja tres candidats els que aspiren a liderar el PSPV-PSOE. El calendari de primàries preveu que aquests es mesuraran en primera volta el 25 de febrer. Si cap arriba a més del 50% dels suports, la segona volta serà el 3 de març, una setmana en què els pactes seran crucials. Cap dels tres ha tancat la porta.

Malgrat que la ministra parteix com a favorita, els seus oponents insisteixen a llevar-li aquesta etiqueta. “Els favorits els decideixen els afiliats”, ha apuntat Bielsa a l’hora de registrar la seua candidatura al matí, una idea que ha secundat Soler una hora després, en la mateixa seu. “Jo crec en la presa de decisions d’una manera compartida, perquè el PSPV es coordine en tota la Comunitat i no tinga una direcció única que emeta, sinó que reba i que compartisca”, ha reivindicat Soler, que també ha considerat que és complicat coordinar la Secretaria General del partit amb el ministeri: “Ser ministra et furta temps”, ha dit. Malgrat els números que mostren internament, no serà fins a les primàries quan es vegen els suports reals i la capacitat de mobilització dels candidats. De moment, tots apel·len al diàleg, que és ja u

na pista.