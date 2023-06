Modificar els 88.800 euros de sou d’alcaldia i els de regidors i assessors de València, primeres decisions a abordar per Catalá

La vencedora de les passades eleccions municipals a València, la popular María José Catalá, serà elegida nova alcaldessa en el ple que tindrà lloc dissabte a partir de les 10.30 a l’Ajuntament. Excepte sorpresa d’última hora, Catalá serà investida en minoria, amb els vots dels 13 regidors del PP (inclòs el seu), pel fet de ser la candidata de la llista més votada.

Malgrat els rumors que apuntaven una possible negociació d’última hora per a tractar d’obtindre el suport dels quatre regidors de Vox (la majoria absoluta s’obté amb 17 regidors), totes les fonts consultades van descartar aquestes converses i van insistir que Catalá no donarà entrada a l’extrema dreta en el seu equip de Govern, almenys en aquests moments.

Passat aquest acte de presa possessió del càrrec, hauran de configurar-se els diferents grups municipals, per la qual cosa una de les primeres decisions que haurà d’abordar Catalá serà la relativa als sous d’alcaldia, regidors i assessors, així com la quota d’assessors per regidor i el repartiment dels que hauran de tindre dedicació parcial i dedicació exclusiva, un assumpte que ha portat un maldecap import en els dos últims mandats.

En aquest punt, l’anomenada llei Montoro estableix que, en el cas de València, dels 33 regidors que conformen el consistori de la capital, 25 tenen dret a la dedicació exclusiva, mentre que la resta, huit regidors, han d’acollir-se a la dedicació parcial el sou de la qual suposa un 75% del qual percep un edil a temps complet. És decisió de l’alcalde com repartir aquestes huit places que permeten fer altres activitats remunerades i que suposen un salari públic més baix.

En el mandat passat, els regidors de l’oposició amb dedicació exclusiva tenien un sou de 71.500 euros i els que tenien la dedicació parcial, de 66.600. Ribó va optar per assignar les huit dedicacions parcials, encara que, per compensar la minva d’ingressos, va calcular aquest 75% sobre el sou de l’alcalde, fixat en 88.800 euros. Aquesta maniobra, malgrat estar validada pels serveis jurídics municipals, va ser considerada irregular per l’Agència Antifrau en entendre que el 75% del sou dels edils amb dedicació parcial s’ha de calcular sobre el salari dels regidors amb dedicació exclusiva, no de l’alcalde.

Per tant, està per veure com resol Catalá aquesta qüestió. A més, haurà d’abordar la quota d’assessors per cada regidor, ara fixada en 1,5, és a dir, amb dos regidors es tenia dret a tres assessors, així com els seus sous, fixats en els últims quatre anys en 64.000 euros per als rasos i en 73.900 per als secretaris de cada grup municipal.

Quant al sou de l’alcaldia, ha anat experimentant variacions. En l’últim mandat de Rita Barberá, la seua assignació ascendia a 103.200 euros; en arribar Ribó a l’alcaldia el 2015, se’l va abaixar a 82.600 euros, mentre el 2019 va aplicar una pujada del 2,5% marcada pels pressupostos generals de l’Estat per a tots els funcionaris i que, per tant, també es va aplicar els regidors i a l’alcalde, que va passar a percebre els 88.800 euros esmentats.

A més, Catalá haurà de decidir si manté la seua relació laboral amb la Universitat Internacional de València (VIU), de la qual és professora associada. En el mandat passat en què era portaveu del grup municipal popular amb dedicació exclusiva, l’Ajuntament li va concedir la compatibilitat per considerar que les hores dedicades a la docència no suposaven una minva en la seua activitat normal al capdavant del grup popular.

No obstant això, aquesta situació pot canviar, ja que és molt més gran la dedicació que implica ser l’alcaldessa de València. Al mateix temps, si segueix com a docent en la VIU, universitat de què va vendre el 70% de participacions com a consellera d’Educació al grup Planeta per 4 milions d’euros després d’haver destinat 34 milions des de la seua creació, haurà de decidir si fa públic el seu sou en el portal de transparència, cosa que fins ara no ha tingut a bé.

Juan Carlos Caballero, portaveu

María José Catalá ha anunciat que el portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de València serà Juan Carlos Caballero, que ha sigut portaveu i director de la campanya municipal i és el secretari general del Partit Popular de la Ciutat de València.

Per a Catalá, “Juan Carlos sempre ha treballat per la seua ciutat, primer des de les Corts i ara des de l’Ajuntament. Coneix cadascun dels problemes que s’arrosseguen dels últims anys, ha sigut el responsable de la campanya que ens ha portat a recuperar el govern de la ciutat per al PP, motiu pel qual serà un portaveu més que preparat per a assumir aquest repte”. L’alcalde in pectore va afegir: “Demà dissabte ja es podrà escoltar en la seua primera intervenció totes les tasques que es faran des del govern i el grup popular per donar un canvi immediat a València”.

Juan Carlos Caballero va nàixer el 1989, és Llicenciat en Dret per la Universitat de València, ha cursat el Programa de Lideratge en Gestió Pública per l’IESE Business School i el Programa de Comunicació de Lideratge i Campanyes Electorals també per l’IESE Business School. A més ha sigut diputat en les Corts Valencianes en les legislatures IX i X i és el president de Noves Generacions del PPCV.

Finalment, Juan Carlos Caballero ha afirmat: “És un honor i una responsabilitat ser el portaveu del PP i agraïsc a María José Catalá la confiança que una vegada més deposita en mi. Em deixaré la pell treballant pels valencians, seré la veu dels veïns, dels comerciants, dels empresaris, dels treballadors, dels barris perquè València siga una ciutat millor”.