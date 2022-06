Mónica Oltra dimiteix per salvar el Pacte del Botànic

“No li donaré la coartada al PSOE perquè traga les polítiques d’esquerres del Botànic”. La frase resumeix una frustració i una aposta alhora. Després d’haver anunciat que no acudiria a la reunió de l’executiva de Compromís, en què s’havia de parlar de la seua situació judicial com a investigada, amb l’argument de permetre així que es parlara amb més “comoditat”, Mónica Oltra es va presentar per sorpresa en la seu nacional de la coalició valencianista, en la plaça del Pilar, de València, es va col·locar davant els periodistes i va anunciar la seua dimissió poc després de les 16.30 de dimarts. Va comunicar que deixa de ser vicepresidenta, consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives i portaveu de la Generalitat Valenciana, però també que abandona el seu escó de diputada en les Corts Valencianes, per “no comprometre el projecte de canvi” que significa el Pacte del Botànic, l’acord pel qual l’esquerra governa a la Comunitat Valenciana des del 2015.

“Senyor president, aquesta és la meua decisió”, va manifestar en un missatge dirigit a Ximo Puig, que havia anat augmentant la pressió perquè Compromís traguera la seu líder del Govern de coalició que ell presideix i amb qui va evidenciar sentir-se molt enfadada. La investigació judicial per la gestió que el departament que dirigia va fer del cas en què va ser condemnat el seu exmarit ha sigut la punta d’unes relacions personals entre els dos principals dirigents de l’esquerra valenciana molt deteriorades des que el líder del PSPV decidira avançar sense consultar-ho les eleccions autonòmiques del 2019 per fer-les coincidir amb les generals convocades per Pedro Sánchez.

Davant la imputació que l’obligava a acudir a declarar davant el Tribunal Superior de Justícia i amb un escrit de Fiscalia que apuntava greus errors en el seu departament la ja exvicepresidenta va tractar de resistir, però s’ha anat quedant amb el seu nucli més pròxim com a suport. Després de tancar files per complet defensant la innocència de la vicepresidenta, en la coalició valencianista s’han anat alçant les veus que reclamaven una reflexió política profunda. Ara, la dimissió es pot il·luminar a la llum de les paraules amb què es va constituir l’acord del Govern valencià el 2015 i que va pronunciar la dirigent de Compromís: primer el què, el projecte polític; i després el qui, la persona que el representa. Al final ha sigut coherent amb aquesta idea.

Des de la roda de premsa de divendres, l’última com a membre del Govern valencià, en què va manifestar que suportaria tota la pressió personal i política, aquesta ha anat en augment. L’acte de Compromís de dissabte, un míting polític per a preparar el camí electoral cap al 2023, es va viralitzar pel seu caràcter festiu, cosa que no va agradar gens als socis de l’executiu valencià. Juntament amb això, els mals resultats del PSOE a Andalusia davant de la majoria absoluta del PP, agiten un clima de preocupació en l’esquerra valenciana, que veu perillar el projecte polític. “No estic per a festes”, va afirmar dilluns en les seues primeres declaracions Ximo Puig, molt molest amb la mediatització de la imputació de la vicepresidenta i els passos judicials d’aquest cas. Poc després, des de l’entorn del president es van marcar els terminis perquè la vicepresidenta abandonara el càrrec, apel·lant a una “reflexió col·lectiva” i assenyalant que l’Acord del Botànic és “un pacte amb la societat valenciana”. “No podem fallar a la societat valenciana, hem de posar per damunt de qualsevol cosa un projecte que ha aconseguit alçar la hipoteca reputacional”, va dir.

Per als seus companys de Govern la pressió era insostenible a llarg termini. En cada roda de premsa i en cada intervenció política, dins i fora del parlament autonòmic, es plantejava el vincle entre la titular d’Igualtat i la condemna per abusos a una menor tutelada, apuntant-la com a responsable. En l’oposició política i en les tertúlies també s’han utilitzat les paraules d’Oltra sobre les imputacions per corrupció del PP per a aplicar-les al seu cas, exigint-li que s’aplicara el llistó ètic.

Les declaracions del president socialista i les anàlisis periodístiques que apuntaven al seu cessament han enfadat la dirigent de Compromís, que ha situat els mitjans de comunicació com a part d’aquesta pressió. “Els senyors fonts, que no tenen faena, es dediquen a generar un ecosistema mediàtic que es reprodueix i es converteix en la realitat. I aquests senyors fonts generen un sistema perquè després es prenga la decisió que ja no hi ha més remei que prendre”, va denunciar, en referència també a l’avançament electoral del 2019. “Això passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d’aquest país”, va afirmar sobre la seua imputació, assenyalant casos com els de Victoria Rosell o Alberto Rodríguez. Oltra va recordar que la querella que ha derivat en la seua citació davant el TSJ està presentada per un advocat que és el líder de l’associació ultra España 2000 i ho interpreta com una batalla política. En la seua formació secunden per complet aquesta teoria, ja que derrocar políticament Oltra implica en bona part derrocar el Govern de coalició progressista.

Una eventual destitució, van advertir els portaveus de la coalició, hauria suposat una ruptura de l’acord de Govern i la fins ara número dos va decidir que ella no seria “l’excusa” perquè els socialistes ho dugueren a terme. “No vull que canvien aquestes polítiques, no vull que es paren les polítiques del nou model social”, va declarar la vicepresidenta dimissionària, recalcant que “sense Compromís no hi ha Botànic”. Per això, va afirmar: “Me’n vaig amb la cara ben alta i amb les dents molt serrades”.

Després de la reunió de l’executiva, els quatre coportaveus de Compromís van ratificar el seu suport a Oltra com a candidata per a les pròximes eleccions generals, confiant en un arxivament de la causa o una absolució. Àgueda Micó, Joan Ribó, Juan Ponce i Alberto Ibáñez van qualificar la decisió d’Oltra com un “acte de dignitat, valentia i generositat” per no perjudicar les polítiques progressistes. “Que ningú es faça il·lusions, Mónica Oltra és una peça imprescindible de Compromís i ho tornarà a ser el dia que torne i es demostre que és totalment innocent”, va assenyalar l’alcalde de València. La coalició comunicarà aquesta setmana a Ximo Puig qui ocuparà tots els càrrecs que fins hui ha exercit Oltra en el Govern Valencià, amb Aitana Mas, diputada autonòmica, com a possible relleu natural. Mas és coportaveu d’Iniciativa, la branca en què milita Oltra en Compromís, i va ser secretària autonòmica en l’anterior Consell.