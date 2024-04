Mónica Oltra torna a ser un actiu polític per a l’esquerra valenciana. El jutjat ha acordat el sobreseïment provisional de la investigació contra l’exvicepresidenta de la Generalitat i el seu equip per no haver trobat “cap delicte”. La investigació, que ha durat quatre anys al seu equip i dos més a ella– li va costar el càrrec públic i el lideratge en la coalició Compromís. Un any i mig després de la dimissió “per no comprometre el projecte de canvi,” l’esquerra valenciana abrigalla la vicepresidenta del primer govern progressista que va tindre la Comunitat Valenciana en 20 anys.

La interlocutòria del jutge, contra la qual es pot recórrer, indica que “no hi ha en suma indicis de la comissió de cap delicte i això encara que en la denúncia i la querella inicials es feren de manera merament provisional qualificacions juridicopenals que resulten insostenibles d’acord amb les actuacions”. El seu entorn celebra que siga clar, concís i contundent. Els seus companys es pregunten ara “qui repararà el mal” davant una causa promoguda per la ultradreta –Vox com a acusació popular, el dirigent d’España 2000 com a acusació particular en representació de la denunciant– i abrigallada pel PP, que va fer que apuntaren a un cas de lawfare i la van equiparar amb Lula, l’expresident del Brasil que va tornar a ser-ho després d’haver passat per la presó. Des del PP encara consideren que Oltra ha de demanar perdó a la menor tutelada que va patir abusos, encara que en va ser el culpable un educador que, a més, era el seu exmarit.

Des del moment de conéixer-se la resolució judicial s’han succeït les paraules de suport a l’exdirigent de Compromís. La coportaveu de la coalició valencianista, Àgueda Micó, li ofereix el càrrec de portaveu del partit. “Oltra és un referent per a Compromís, on serà sempre el que ella vulga ser i si decideix tornar a primera línia política l’esperem amb els braços oberts”, ha dit. El portaveu parlamentari, Joan Baldoví, ha afirmat: “Hui guanyen els bons”, però s’ha preguntat: “I ara qui paga tot el patiment? I ara qui paga tots els insults i l’assetjament?”.

La vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha escrit: “Hui es confirma el que moltes ja sabíem: Mónica és una persona decent, que va patir atacs injustificats”. També la portaveu del Govern, Pilar Alegría, que ha manifestat “ens n’alegrem”, o l’exministra d’Igualtat Irene Montero, que ha parlat de “guerra judicial i mediàtica” i ha recalcat que, així i tot, res no repararà la dimissió d’Oltra a causa de la investigació del juny passat del 2022. Des del PSPV, els seus exsocis de Govern, han manifestat. “Hui es fa justícia amb una persona que, ha quedat acreditat, va fer les coses bé. Des del PSPV-PSOE estem satisfets amb l’arxivament de la causa i ara esperem que tots els que han fet declaracions públiques molt dures isquen i demanen disculpes, el primer el president Carlos Mazón”, ha assenyalat el portaveu en les Corts Valencianes, José Muñoz. L’expresident i exsecretari general del PSPV, Ximo Puig, no havia dit res a l’hora del tancament d’aquesta informació.

Iniciativa del Poble Valencià, el seu partit dins de la coalició Compromís, celebra el seu congrés el mes vinent, on està per veure el paper de l’exvicepresidenta en la que ha sigut la seua casa política. Altres membres de Compromís apunten que seria una bona aposta per a les eleccions europees o per a un lideratge posterior. Volen que torne per la porta gran.

L’exlíder de Compromís s’ha treballat un perfil baix aquests últims mesos. Ha mantingut la seua privacitat i a penes ha fet aparicions públiques, poc més que per a presentar uns quants llibres i conversar sobre la mediació judicial com a resolució de conflictes. Ha tornat a l’advocacia per a “combatre les injustícies” i “garantir la pau social”. Ha fugit dels grans discursos, també després de la notícia. Dimarts ha celebrat la resolució amb una fotografia amb el seu fill, que portava una dessuadora en què es llegia: However long the night, the dawn will break (Per molt que dure la nit, començarà el dia).