Montero reunirà les comunitats el febrer per a abordar la reforma del finançament després de les pressions dels territoris pitjor parats

El Ministeri d’Hisenda comença a activar el calendari per a la reforma del sistema de finançament i la correcció de les deficiències del model vigent. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, començarà a reunir-se amb els presidents autonòmics el febrer, als quals demana “deixar a un costat les posicions maximalistes de cada territori”, a penes 24 hores després que els dirigents de les quatre comunitats més infrafinançades subratllaren el seu descontentament en una conversa en Fitur. “Tractarem d’arribar a un acord de país per a millorar el finançament de les comunitats autònomes i les entitats locals”, ha dit la ministra en la seua compareixença en el Congrés, on ha explicat les seues línies per a la legislatura.

Dimecres, en el marc de la fira de turisme a Madrid, els presidents de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Múrcia i Castella-la Manxa van mantindre una breu trobada en què van tancar files per a exigir una compensació per la falta de fons de l’Estat. “El fons d’anivellament és fonamental”, va dir el president valencià, Carlos Mazón, abrigallat per Juan Manuel Moreno Bonilla, Fernando López Miras i el socialista Emiliano García Page, per a sorpresa del seu partit.

La socialista citarà els dirigents autonòmics per a materialitzar la quitació d’una part del deute, com va pactar el PSOE amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, i es compromet amb la reforma del sistema, per a la qual demana suport al PP. En concret, cita Alberto Núñez *Feijóo que propose una estratègia per a la reforma del sistema de finançament autonòmic i ha incidit que va ser el dirigent popular qui “va refusar” la proposta de crear una taula amb el PSOE per a reformar el sistema. “No tenen un model que puga ser útil per al conjunt del territori, en cada part estan en una posició de màxims”, ha postil·lat Montero.

La ministra d’Hisenda també ha deixat veure que no hi ha problema a augmentar els recursos al conjunt de les comunitats autònomes, una altra reivindicació històrica dels territoris, apuntant que una “reassignació justa” dels diferents nivells de l’Administració “no afecta l’endeutament global” del país, per la qual cosa ha llançat un missatge de tranquil·litat per als sectors d’inversió i finances. Després, Montero ha subratllat que el Govern vol que tinguen autonomia financera i puguen tornar als mercats: “Aquesta assumpció del deute per part de l’Estat implica que les comunitats tindran més marge d’actuació perquè puguen finançar les seues competències en la mesura en què es veuen alliberades”, ha postil·lat.

Malgrat el compromís manifestat dins del Congrés, unes declaracions prèvies a la compareixença han alçat renou. Segons ha dit la ministra, la petició d’Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana d’un mecanisme que compense els territoris fins a la reforma del sistema va ser rebutjada en l’última trobada amb els consellers d’Hisenda. “En el Consell de Política Fiscal i Financera, que es va celebrar fa uns mesos, davant la petició d’algunes comunitats autònomes, jo vaig plantejar aquesta qüestió, i el conjunt de les comunitats autònomes van dir que no”, ha indicat, preguntada si s’inclourà aquest fons en els pròxims pressupostos generals de l’Estat.

Aquesta proposta no és només un plantejament dels dirigents del PP, sinó que ve recollida en l’acord amb Compromís-Sumar per a la investidura de Sánchez. El text pactat amb la formació de Yolanda Díaz, a instàncies de Compromís, diu: “Mentre aquesta reforma [del sistema de finançament] no es produïsca, en els pressupostos generals de l’Estat es garantirà a la Generalitat Valenciana i a la resta de les comunitats autònomes infrafinançades la prestació dels servicis públics al mateix nivell que la resta de l’Estat”. L’acord no concreta quin és el mecanisme, per la qual cosa Hisenda podria optar per continuar amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) o altres transferències a les comunitats.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admés dijous en un desdejuni informatiu d’Europa Press que “el lloc on discutir el finançament és el Consell de Política Fiscal i Financera” i ha criticat que el Govern de Pedro Sánchez “es negue a escoltar els presidents autonòmics” pel fet de no convocar una reunió d’aquest òrgan multilateral. “Lamentablement, els presidents hauran de parlar on puguen, perquè el Govern es nega a parlar amb ells”, ha emfatitzat, donant suport als seus tres barons. A més, Feijóo ha recalcat que el PP, “amb els seus presidents autonòmics al capdavant”, es dedica a “ser útil als espanyols”. “Des del Partit Popular estem construint una Espanya que funciona, mentre Sánchez es recolza en tots els que volen que fracasse”, ha proclamat.

Mentrestant, els presidents autonòmics continuen pressionant. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que va promoure la trobada, ha tornat a insistir dijous que la reforma no és “una batalla d’egos entre presidents”. “No es tracta d’una jugada política de curt abast, sinó ni més ni menys que els drets sanitaris, de l’equitat sanitària i dels serveis socials a Espanya, que em sembla prou important perquè unim totes les forces possibles, perquè no va de Page ni de Moreno ni de Miras ni de Mazón; va de milions d’espanyols que estan en les nostres comunitats i que no tenen els recursos adequats per a la seua salut. I amb això, ja poca broma, perquè ja n’hi ha hagut massa durant massa temps”, ha recalcat el líder valencià, de nou en Fitur.

Els socialistes valencians insisteixen que Mazón ha de reclamar una condonació del deute, un mecanisme sense el qual, segons els informes dels experts, la Comunitat Valenciana no pot tornar a eixir a finançar-se als mercats. Aquest sistema, que és el que el Govern posarà damunt de la taula el febrer vinent, alça bambolles en les comunitats del PP, especialment en la de Madrid, però per a la Comunitat Valenciana implica un baló d’oxigen de quasi 10.000 milions d’euros. “El Govern d’Espanya és el que ha posat damunt la taula la millora del finançament valencià i la condonació del deute generat per l’infrafinançament: no acceptarem teatrets perquè les dretes tornen a bloquejar el finançament de la sanitat, l’educació i els serveis socials de la Comunitat Valenciana”, insisteix el PSPV.