Multitudinària manifestació de l'Orgull LGTBI a València de resistència a les amenaces del bipartit de PP i Vox

Desenes de milers de persones s'han manifestat aquest divendres a València en una marxa de l'Orgull LGTBI amb tints de resistència davant de les polítiques del bipartit del PP i Vox. La convocatòria de la marxa, a càrrec del col·lectiu Lambda amb el lema “Pels nostres drets, Orgull i resistència”, ha estat caldejada els dies previs amb atacs per part de PP i Vox, cosa que ha propiciat una assistència multitudinària.

Lluny de ser una “celebració de l'insult”, com va dir la consellera d'Igualtat, la popular Susana Camarero, la manifestació s'ha convertit, com cada any, en una massiva reivindicació pacífica i festiva de la igualtat i de la diversitat. La marxa ha arrencat al pont de l'Exposició i ha finalitzat a la plaça de l'Ajuntament. La multitud congregada aquest divendres davant del consistori contrastava notablement amb el descafeïnat acte institucional celebrat la setmana passada.

El coordinador general de Lambda, Fran Fernández, en declaracions a Europa Press, ha assenyalat que la celebració de l'Orgull d'aquest any és “més reivindicativa que mai” perquè la gent és “més conscient hui que mai” de la necessitat de manifestar-se. “Si sempre hem eixit a defensar els nostres drets i a celebrar els que havíem aconseguit, hui hi afegim lluitar contra el perill de retrocedir”, ha destacat.

A la manifestació també ha assistit el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompanyat per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. El ministre ha cridat el col·lectiu LGTBI a estar “amb les defenses ben altes” davant “qualsevol retrocés” en drets amb els governs autonòmics de PP i Vox. “Això és una realitat, mai no els ha agradat l'avanç en els drets”, ha afirmat.

Els milers de persones assistents han exhibit nombroses banderes LGTBI i trans i han recorregut els carrers al ritme de batucades. Entre els participants, persones de totes les edats, parelles i famílies han desfilat amb els missatges 'Orgull de ser' o 'Déu ens estima a tots, sense condicions'. Els assistents han mostrat cartells amb missatges dirigits a la primera edil de València, María José Catalá, com a 'Senyora alcaldessa, no som malalts', i altres com 'Els drets són intocables', 'Igualtat sense excepcions', 'La ignorància mata' , 'PP/Vox, els nostres drets no es toquen' o 'Maricons? Sí, gràcies“.

També han participat dirigents de l'esquerra com el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, o l'exvicepresidenta Mónica Oltra. A la manifestació s'ha sumat la presidenta de la Federació Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Uge Sangil, la qual ha denunciat que “les dretes” estan “sumides en una espiral d'odi contra el col·lectiu LGTBI+ que va en augment”.

Marxa de l'Orgull Crític des del CIE de Zapadores

D'altra banda, també ha desfilat la marxa convocada per l'Orgull Crític, que ha eixit des del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Zapadores fins a la plaça de la Reina. A la manifestació alternativa s'han exhibit pancartes amb lemes com “Contra el pinkwashing i l'apartheid israelià”.

Totes dues manifestacions venien precedides per diverses polèmiques protagonitzades per responsables municipals i autonòmics de la dreta i la ultradreta valenciana. La consellera d'Igualtat, Susana Camarero, va titllar la marxa de “celebració de l'insult” durant la sessió de control al president Carlos Mazón aquest dijous a les Corts Valencianes. La consellera del PP també va donar suport al director general d'Igualtat, Stephane Soriano, després de la publicació a elDiario.es d'un enregistrament en què assegura que la Generalitat Valenciana no “donarà res” al col·lectiu Lambda, l'associació valenciana LGTBI més activa i convocant de la marxa.

D'altra banda, aquest divendres, els grups municipals del PSPV-PSOE i Compromís, van penjar banderes arc de Sant Martí al ple de l'Ajuntament de València, malgrat les protestes de Vox. Els grups de l'oposició van retreure a l'alcaldessa María José Catalá les seves declaracions en les quals justificava que no es col·locaren banderes LGTBI al balcó consistorial ni per l'Orgull ni pels dies internacionals de l'ELA, l'Alzheimer o el càncer. El vicealcalde, Juan Manuel Badenas, de Vox, va mostrar al mateix ple i poques hores abans de la manifestació el seu suport a les “unitats de convivència naturals”, com ara “la família, el barri, la nació, la regió i fins i tot el continent”.