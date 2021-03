Nàquera recull signatures contra la immatriculació per part de l’Església de l’ermita que va cedir el marqués de Boïls a la localitat el 1886

Un grup de veïns de Nàquera ha impulsat una recollida de signatures contra la immatriculació per part de l’Església de l’ermita de la localitat, cedida pel marqués de Boïls el 1886. Els signants sol·liciten que “de manera immediata” l’Ajuntament de Nàquera emprenga accions legals perquè l’ermita de Sant Francesc siga inscrita en el Registre de la Propietat a nom del municipi, “únic i legítim propietari”. L’arquebisbat de València “no té ni ha tingut mai cap dret a la propietat d’aquest edifici”.

L’ermita i el calvari els va donar el marqués de Boïls al poble de Nàquera el 1886. “Van ser reconstruïts pels veïns i veïnes de manera voluntària i desinteressada entre el 1919 i el 1922”, recorda el full de signatures que circula per diversos establiments de la localitat. “El manteniment, l’administració i l’ús sempre han sigut municipals”, afig.

Elisa Martínez, regidora socialista a Nàquera, ha anunciat que la formació presentarà una moció per al pròxim ple municipal per a recuperar l’ermita i el calvari. Martínez assegura que els socialistes de Nàquera preparen les “accions legals que calga”. L’edil valora molt positivament la resposta dels veïns a la recollida de signatures: “Hi està tot el poble implicat, la resposta ha sigut unànime”. “L’ermita la va construir el poble, no l’Església”, afig.