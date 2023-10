La naviliera més gran del món demana al Port de València una segona terminal de creuers per a competir amb Baleària

En plena emergència climàtica, el port de València no tindrà una terminal de creuers, sinó que podria arribar a tindre’n dues i possiblement totes dues apegades al nucli urbà del Grau i de Natzaret.

La presidenta de l’Autoritat Portuària (APV), Mar Chao, va confirmar divendres que, tal com va avançar elDiario.es, la naviliera més gran del món, MSC, ha demanat una concessió per a una nova estació que ha frenat l’execució de la que es va adjudicar fa un any per concurs públic la companyia valenciana Baleària, les obres de la qual encara no ha iniciat, ja que considera que els grans vaixells de la multinacional suïssa embossaran l’entrada i l’eixida dels seus ferris.

Segons Chao, MSC “ha manifestat l’interés, ha fet una sol·licitud i, si vol una concessió, ha d’acabar d’emplenar tot l’expedient necessari per a procedir a tramitar-lo”.

Quant a les discrepàncies amb Baleària pels accessos a la terminal, la presidenta va comentar que hi ha pendent “una reunió amb l’Ajuntament per a analitzar el tema dels accessos i la interacció port-ciutat”, al mateix temps que “estan fent-se estudis de maniobrabilitat i cal estudiar diversos aspectes tècnics” per veure fins a quin punt és compatible el flux de ferris i de creuers de totes dues terminals, és a dir, la de Baleària i la d’MSC. En qualsevol cas, es va mostrar convençuda que “hi haurà un encaix satisfactori per a tots”.

Com va informar aquest diari, l’empresa valenciana, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, es va adjudicar el concurs públic per a la construcció d’una terminal de passatgers amb una inversió prevista de 38 milions d’euros, però ara MSC exigeix un espai annex per a donar cabuda als seus grans vaixells, cosa que estrangularia l’operativitat dels ferris de Baleària.

Aquesta situació ha creat un enorme malestar en el si de Baleària, que ha anat a més perquè l’APV, pel que sembla pressionada per MSC, hauria tombat el projecte d’accessibilitat proposat per la naviliera valenciana, més amable i sostenible, per un altre de més dur amb vista a possibilitar un volum més gran de trens que connecten la terminal sud amb la futura terminal nord de contenidors adjudicada a una filial de la multinacional suïssa.

La situació ara mateix és d’alta tensió entre l’APV, Baleària i MSC i tots els escenaris són factibles. Amb tota probabilitat, una possible solució de consens podria ser buscar una ubicació alternativa per a MSC que no interferisca en l’operativitat de la terminal de Baleària, però està per veure que la multinacional suïssa, amb enorme pes i influència en el Port de València, més encara des que es va associar amb el navilier Vicente Boluda, conseller de l’APV, accepte aquesta opció.