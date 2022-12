Nou servei de ‘carsharing’ sostenible a València per a prescindir del vehicle en propietat i estalviar 400 euros al mes

És realment imprescindible per al dia a dia tindre un cotxe en propietat? Per als 480 socis a la Comunitat Valenciana de la cooperativa Alternacoop la resposta és clarament negativa.

L’entitat acaba d’iniciar a València la seua activitat de carsharing, que pretén convertir-se en una alternativa real ja, no a l’ús del cotxe, sinó a la seua adquisició.

“El 90% de la població no té una necessitat real de disposar d’un vehicle en el seu dia a dia i, dels que el tenen, el 95% del temps està estacionat, per no parlar que mantindre’l costa de mitjana 500 euros al mes”, explica Vicent García, president de l’esmentada entitat sense ànim de lucre, que afirma que fa dos anys que no té cotxe.

Per a la posada en marxa, la cooperativa ha signat un conveni amb l’Empresa Municipal de Transports (EMT) pel qual lloga quatre places d’aparcament per als seus vehicles elèctrics de les 41 amb què compta l’aparcament del Mercat Central amb carregador. D’aquesta manera, aquest pàrquing cèntric es converteix en el punt de recollida i devolució d’aquests cotxes a què es pot accedir per 5 euros l’hora i 50 euros al dia. La mitjana de despesa per cada soci és de 100 euros al mes.

“El servei està pensat per a desplaçaments llargs, aquells a què no arriba el transport públic, ja que en una ciutat hi ha altres maneres alternatives per a desplaçar-se”, explica García.

Accedir al servei és senzill: “La primera cosa és donar-se d’alta com a cooperativista, per a la qual cosa cal abonar 10 euros, que després es tornen si el soci vol donar-se’n de baixa. A partir d’ací, et descarregues l’app i reserves les dates o les franges horàries en què necessitaràs el cotxe, que es recull i es deixa en l’aparcament del Mercat Central”, comenta.

La cooperativa compta amb quatre cotxes i una furgoneta 100% elèctrics a València, dos cotxes més a Albalat dels Sorells, un altre a Paiporta i un altre a Catarroja.

Sobre el conveni, fonts de l’EMT afirmen que “l’objectiu és promocionar el carsharing de zero emissions a València i aquesta col·laboració s’emmarca dins del compromís de l’EMT, com a empresa líder de la mobilitat sostenible a la ciutat de València, de promoure l’ús de mitjans de transport sostenibles i zero emissions”.