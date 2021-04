La nova zona verda d’aparcament per a residents de València costarà al voltant de 80 euros a l’any i tindrà 5.000 places

Via lliure a la implantació progressiva de 5.000 places d’aparcament per a residents en superfície mitjançant la creació de la zona verda.

Fonts municipals han informat que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha desestimat l’últim recurs presentat contra el nou contracte de l’ORA adjudicat a l’empresa Eysa, per la qual cosa la previsió és que el nou contracte es puga formalitzar “en breu”.

Aquesta decisió del TACRC arriba a penes sis setmanes després de la desestimació anterior d’un altre recurs també sobre el contracte de l’ORA: “Com estàvem segurs que passaria, finalment el tribunal ha confirmat la bona faena del personal tècnic de la Regidoria de Mobilitat Sostenible”, ha destacat el regidor responsable de l’àrea, Giuseppe Grezzi.

Tal com va informar elDiario.es, una de les principals novetats del nou servei serà la creació de 5.000 places d’aparcament regulades en superfície per a residents en els pròxims cinc anys.

Segons va explicar l’edil el mes de novembre passat, la zona verda permetrà estacionar tan sols els veïns, que hauran d’acreditar-se com a tal i pagar una taxa anual: “Es començarà per Ciutat Vella i Russafa, perquè ja fa temps que venen sol·licitant-ho els col·lectius veïnals amb què hi ha hagut diverses reunions, però s’ampliarà a altres barris si els veïns ho sol·liciten, també en funció del que s’estableix en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de València”, va dir Grezzi.

Encara que la quantia de la taxa anual encara no és definitiva, els càlculs de l’Ajuntament estimen un cost d’uns 80 euros a l’any, encara que es podrà abonar també de manera fraccionada en els mateixos parquímetres, que seran nous i d’última generació, en què s’introduirà la matrícula del cotxe, cosa que permetrà l’aplicació de diferents tarifes o bonificacions en funció de la mena de vehicle i les emissions que genere. Les tarifes generals estaran en el mateix rang que les actuals.

A més, la nova empresa haurà d’assumir els agents ORA de l’empresa que venia gestionant el servei fins ara (Dornier). A ells se sumaran per al control de les places uns vehicles elèctrics equipats amb càmeres d’identificació de matrícules amb l’objectiu d’afavorir la rotació de les places.

El contracte té una duració de cinc anys i s’han previst uns ingressos de 34 milions d’euros (IVA inclòs), dels quals el 53,3% seran per a l’Ajuntament i la resta per a l’empresa adjudicatària. Amb l’anterior contracte aprovat en l’època del PP, l’empresa adjudicatària es quedava el 62,7% dels ingressos.

Quan se signe el nou contracte arrancarà el procés de canvi de parquímetres i s’aniran implementant totes les novetats previstes de manera progressiva.