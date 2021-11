La número dos de Consuelo Císcar li endossa la negociació de l’adquisició de les obres de Rueda per l’IVAM

Raquel Gutiérrez, actualment responsable d’exposicions i acció exterior de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), va estar imputada en el marc del cas que afecta l’exdirectora del museu, Consuelo Císcar. Dimarts Gutiérrez ha declarat en condició de testimoni davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València i ha endossat a la seua antiga cap la decisió de l’adquisició de les obres pòstumes de Gerardo Rueda.

La dona, que ha assegurat que no manté relació d’enemistat amb els acusats, ha detallat com es desenvolupaven les reunions per a dissenyar les adquisicions d’obres en el museu: en el despatx de Consuelo Císcar, amb la presència del director financer llavors Juan Carlos Lledó i del crític d’art Tomás Llorens. “Obria la sessió la directora i era un diàleg entre Tomás Llorens i la directora”, ha declarat. La dona ha assegurat que ella i Lledó eren mers espectadors i en la reunió no es votava. La testimoni ha reconegut que les condicions imposades que la compra-donació fora acompanyada per una exposició no eren habituals.

Gutiérrez ha dit que van ser Císcar i l’hereu de Rueda els que van negociar les condicions del contracte. La dona, amb una llarga trajectòria al costat de Consuelo Císcar, ha fet un perfil de tots dos personatges. L’exdirectora de l’IVAM, ha dit, supervisava tot el que passava en el museu. “Sabia perfectament el que es gestionava i tenia clar el que gestionava, calia fer-li un report continu”, ha declarat. També ha explicat que era una “persona 100% bolcada en la seua faena, no tenia cap mena d’horari”. Sobre els textos introductoris que publicava Císcar, la dona ha dit que li’ls escrivia Norberto Martínez. La testimoni també ha assegurat, a preguntes del lletrat de Císcar, que la seua antiga cap mai li va plantejar cap “acció il·legal”.

José Luis Rueda “parlava amb tot déu”

Raquel Gutiérrez ha descrit José Luis Rueda com una persona “molt omnipresent en tota mena de detalls” a diferència d’“un comissari a l’ús”. Entre altres assumptes, “determinava els honoraris” però abans, ha postil·lat Gutiérrez, “havia de donar-hi el vistiplau” Consuelo Císcar, perquè Rueda “no és l’IVAM”. “José Luis [Rueda] parlava amb tot déu, telefonava a tothom de tots els departaments, era una persona molt insistent, és la seua manera de ser”, ha declarat Gutiérrez, que ha afegit: “Encara sort que no hi ha molts José Luis en el sentit diari”.

En la sessió de dimarts ha declarat també el successor de Císcar al capdavant de l’IVAM, el professor José Miguel García Cortés, que ha emmarcat el seu paper “estrictament en la direcció artística”. García Cortés no ha volgut atacar la seua antecessora i ha assegurat que Joan Llinares, director actual de l’Agència Valenciana Antifrau, va ser l’encarregat de revisar les presumptes irregularitats de l’època anterior. “Hi havia una situació delicada en diferents aspectes”, ha recordat. Malgrat l’ampli ressò que ha tingut durant anys el cas IVAM, l’exdirector del museu ha declarat que no recorda “si van apreciar alguna irregularitat anterior”.