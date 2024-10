El número dos de Mazón en el PP és copropietari de dues empreses amb huit habitatges, malgrat que no en declara cap

El secretari general del PP de Carlos Mazón, portaveu popular en les Corts Valencianes i alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, va declarar davant el Parlament autonòmic que no era propietari de cap bé immoble ni urbà ni rústic. Sí que va declarar participacions en dues empreses que comparteix amb els seus germans i les accions de les quals va valorar en menys de 100.000 euros. Però la realitat amagava un patrimoni del valor assignat a aquestes participacions i que va ocultar, o no va voler detallar en la seua declaració de béns davant les Corts Valencianes. Les dues societats familiars, una immobiliària i una promotora-immobiliària, tenen uns actius de 4,3 milions d’euros i gestionen huit habitatges, entre els quals un dúplex, tres places de pàrquing, cinc trasters i tres terrenys en sòl urbà i sis camps de cultiu.

Així doncs, segons la informació del Registre de la Propietat de la Vila Joiosa recaptada per l’elDiario.es, l’empresa Rancallosa I SL, en què Pérez Llorca té 15 accions i de la qual és apoderat, és propietària de tres habitatges a Orxeta i tres més a Finestrat, on és alcalde. En el municipi que governa, una de les cases té 65 metres quadrats a més d’una horta, una segona de 128 metres quadrats i la tercera, una casa de camp amb 500 metres de parcel·la.

A Orxeta les cases en propietat de la firma tenen 144 metres quadrats, una altra, 107, i una tercera, 144 metres quadrats. Aquesta societat és propietària també de tres terrenys urbans de 30, 36 i 46 metres quadrats, respectivament, i d’una plaça de pàrquing a Orxeta. La firma immobiliària té també un camp de 6.200 metres quadrats a Sella, un altre a Orxeta de 799 metres quadrats i 3.913 metres quadrats de terra d’horta a Finestrat. Cal sumar-hi també tres terrenys fruiters més a Finestrat de 1.600, 1.400 i 5.500 metres quadrats, respectivament.

Per part seua, la firma familiar Alt de Pérez SL, en què Pérez Llorca declara que té 126 accions, gestiona un dúplex de 102 metres quadrats a Finestrat i un habitatge de 107 metres quadrats a Orxeta. Aquesta promotora-immobiliària disposa, a més, de cinc trasters, una plaça de garatge i una parcel·la en terreny urbà de 4.500 metres quadrats.

Actius de 4,3 milions

Aquest al·luvió de propietats gestionades per les dues empreses que tenen béns per valor de cinc milions d’euros contrasta amb la declaració de Pérez Llorca davant el parlament valencià, en què va dir que no tenia béns immobles i que posseïa béns de naturalesa no immobiliària per valor de 113.442 euros. El número dos de Mazón va valorar en aquests poc més de 113.000 euros les seues participacions en Rancallosa I SL i Alt de Pérez SL, i va anotar diversos vehicles, “comptes bancaris” i “comptes de valors”.

Rancallosa I SL, segons els últims comptes presentats el 2019 davant el Registre Mercantil, té uns actius de 3,4 milions d’euros, mentre que Alt de Pérez SL disposa de 860.000 euros, també segons els seus comptes del mateix exercici. En total, totes dues societats sumen uns actius totals de 4,3 milions d’euros.

El portaveu del PP en les Corts Valencianes tampoc va declarar la casa familiar en què resideix habitualment en el Pla de la Vila de Finestrat. Aquest és l’habitatge que disposa d’una piscina, una pèrgola i un pàrquing que se situa en zona no urbanitzable, per la qual cosa totes les construccions serien il·legals. Això sí, com que s’han construït 15 anys abans de l’última llei urbanística en vigor –la Lotup– no s’haurien de demolir per haver prescrit la irregularitat. A més, tampoc s’haurien pogut fer les ampliacions de l’habitatge i la piscina que es van fer el 2016 i el 2017.

A preguntes d’aquest diari, Juan Francisco Pérez Llorca va explicar que l’habitatge en què resideix no havia de declarar-la, perquè és propietat de la família. “Si la declare, hauria tingut problemes amb els meus germans”, perquè la propietat no és només seua. Les empreses sí que les va declarar, encara que el valor real estava, com a mínim, infravalorat.