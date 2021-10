Nutricionistes valencians denuncien aquesta campanya: “Una ‘pizza’ en una mà i una hamburguesa en l’altra. Això és dieta equilibrada”

“Una pizza en una mà i una hamburguesa en l’altra. Això és dieta equilibrada”. Aquest és el lema d’una campanya publicitària del Centre Comercial El Saler que ha causat gran indignació entre els dietistes valencians i entre la mateixa Conselleria de Sanitat, fins al punt de sol·licitar que es retire, una cosa a la qual van accedir des de la gran superfície a última hora d'aquest dimarts: "L'eliminarem al més prompte possible, lamentem el desafortunat del missatge", van assegurar.

En primer lloc, va ser el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (Codinucova) el que va sol·licitar dimarts l’eliminació del panell amb el lema esmentat instal·lat davant d’un supermercat pel fet de considerar que es tracta d’un joc de paraules i un recurs publicitari que normalitza i fins i tot recomana el consum d’aquests aliments com a part d’una “dieta equilibrada”.

Segons l’entitat esmentada, actualment a la Comunitat Valenciana un de cada quatre menors pateix sobrepés i el 12%, obesitat: “Un estat de salut que es perpetua en la majoria dels casos i que és l’origen de moltes patologies cardiovasculars, diabetis, hipertensió i fins i tot alguns tipus de càncer en l’edat adulta”.

A més, ha afegit que “les al·lusions a dietes equilibrades exemplificant-les en elaboracions que, en l’imaginari col·lectiu, no refereixen a productes saludables i, per tant, no són de consum recomanat de manera habitual, posa pedres en el camí en la lluita contra l’obesitat, confon la població (que considera que s’alimenta correctament, tot i que per desgràcia el consum d’ultraprocessats i de menjar ràpid va en augment) i menysprea els esforços que els professionals de salut fem per a avançar cap a una societat més sana i saludable a través, entre altres accions, de l’educació alimentària”.

Com que els missatges de salut han d’estar visats per professionals, des del Codinucova van demanar a empreses, autoritats, associacions, mitjans de comunicació i qualsevol tipus d’entitat i associació pública o privada “que es recolze en els professionals de l’alimentació i la nutrició humana i dietètica per a qualsevol acció divulgativa que facen al voltant de la nutrició”.

Després de tindre constància de la denúncia del Col·legi de Nutricionistes, la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, va remetre una carta al centre comercial en què insta també la retirada de la campanya pel fet de considerar que el seu missatge “promou hàbits alimentosos poc concordes amb els paràmetres propis de la dieta reconeguda com a estàndard de dieta saludable i equilibrada”.

La missiva afirma: “Com que no dubtem de la seua implicació a contribuir a promoure una alimentació saludable i millorar la qualitat de vida de les persones, no podem deixar d’indicar-li que el missatge transmés en la publicitat exposada indueix a error pel fet de transmetre com a dieta equilibrada el que no ho és”.

A més, afig: “Aquest missatge pot influir en la població més vulnerable, com són la infantil i juvenil, que pot percebre erròniament el que és una dieta equilibrada i el que no, una cosa especialment rellevant, ja que una dieta poc equilibrada a la llarga pot produir problemes greus de salut com ara sobrepés, obesitat, diabetis, hipertensió i fins i tot alguns tipus de càncer en l’edat adulta”.

Per tot el que s’ha exposat, Navarro conclou: “Els convide a sumar-se a la nostra tasca de defensa d’una dieta variada, saludable i equilibrada, com a element de promoció de la salut de la població, mitjançant la retirada d’aquesta publicitat, convençuts que atendran la nostra petició”.