“El nyap” o “la barbaritat del Botànic”: L’ús partidista de la comunicació institucional del Consell de Mazón

El PSPV ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges per l’ús partidista dels mitjans de comunicació públics per part de l’executiu de Carlos Mazón. Els socialistes han recopilat una sèrie de retalls de les notes de premsa que publica el Gabinet de Comunicació del Consell i els missatges emesos en xarxes socials en què adverteixen un ús interessat dels mitjans institucionals.

El portaveu del PSPV, José Muñoz, que ha presentat la queixa, assenyala que “els canals oficials de la Generalitat estan tenint, de manera reiterada, un ús partidista allunyat de la independència obligada”, en contra de la Llei de bon govern i els codis ètics aprovats per l’anterior executiu. Segons denuncia, aquesta fórmula es dona de manera reiterada en la Conselleria d’Hisenda –que té les competències del càrrec de portaveu del Consell–, en Justícia o en Presidència de la Generalitat.

És habitual que en les rodes de premsa posteriors al ple del Consell la portaveu, Ruth Merino, al·ludisca a les decisions del Govern central o comente –a preguntes dels mitjans– qüestions plantejades per l’oposició, que després es bolquen en el comunicat institucional. Així doncs, per exemple, hi ha notes de premsa emeses amb titulars com “Ruth Merino destaca que l’auditoria forense permetrà als valencians conéixer la veritat sobre els excessos de l’anterior Consell amb el sector públic”, “Ruth Merino posa d’exemple el pla d’habitatge del Consell davant les ‘ocurrències electoralistes’ del Govern central”, “Ruth Merino censura que el ‘sotmetiment’ de Sánchez als independentistes costarà 1.793 milions d’euros als valencians enguany” o “El Consell prepara un recurs per a impedir que els valencians paguen el nyap del Botànic per perdonar les subvencions als socis del germà de Puig”. En aquest cas, en què hi ha una al·lusió directa a l’expresident de la Generalitat i exlíder del PSPV, s’afig: “Ruth Merino es pregunta si aquest ‘nyap’ de què deriva aquesta mena de ‘perdó’ a les empreses es deu a la ‘incompetència, la inoperància o fins i tot la connivència també de Compromís amb els socis del germà de Ximo Puig”.

Els socialistes inclouen entre les seues queixes un comunicat en què s’indica: “Carlos Mazón critica ‘la ideologia en les aules del Consell del Botànic’ i subratlla que ‘ha arribat la llibertat educativa” i “Carlos Mazón: no permetrem que el Govern central ens porte al col·lapse turístic”. Els socialistes consideren que és un ús impropi de les comunicacions institucionals fetes per altres conselleries del Govern valencià i argumenten que els comunicats “estan plens de valoracions polítiques, amb menció a partits, i judicis de valor” i, en el cas que afecta Puig, afigen que “manquen del rigor més mínim, atribuint intencionalitats sense cap base probatòria”

Les conselleries de Justícia, Agricultura o la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura també han jugat amb el límit del codi ètic. Fa poc, els titulars d’Agricultura i la Vicepresidència van fer un acte contra el pacte verd europeu, en què manifestaven algunes proclames del partit i feien mencions directes a l’organització.

La norma autonòmica estableix que les persones subjectes al Codi de bon govern “s’abstindran d’utilitzar la comunicació publicitària institucional per a finalitats partidistes o com a element de propaganda personal”. “La publicitat institucional que facen les organitzacions i les institucions públiques s’ajustarà sempre als principis d’interés ciutadà, veracitat i lleialtat institucional”, prossegueix el text.