Operació Onkel: un miler de “peces arqueològiques” intervingudes per la Guàrdia Civil provenien d’“abocadors”

Un miler de “peces arqueològiques” es van trobar en un domicili particular de Guadassuar, una localitat de la comarca valenciana de la Ribera Alta, durant una operació per tràfic de drogues. Així va presentar la Guàrdia Civil l’operació Onkel, en què un home de 68 anys va ser detingut acusat dels presumptes delictes contra el patrimoni històric, contra la salut pública i tinença il·lícita d’armes. No obstant això, la jutgessa instructora ha dictat el sobreseïment provisional de la causa. Ni tràfic de drogues ni restes arqueològiques dels segles XII i XVIII.

L’informe encarregat per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de València de l’institut armat a tècnics especialitzats conclou que les peces trobades “no han sigut producte d’espoli en jaciments arqueològics”. “Més aïna”, afig l’informe, a què ha tingut accés elDiario.es, “porten a pensar en la seua recuperació en abocadors o zones d’expurgació de materials arqueològics”.

El detingut “deu formar part d’un grup d’aficionats que s’intercanvien materials (fragments menuts) arqueològics”, postil·la la comunicació d’una alta funcionària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports remesa al jutjat d’Alzira.

Durant l’escorcoll, els agents van localitzar “restes arqueològiques de ceràmica” com ara taulells, atuells i bols que, segons la nota de premsa de la Guàrdia Civil del 16 de juliol passat, “daten entre els segles XII i XVIII”. “Algunes de les peces estaven disposades damunt taules de treball per a la classificació i la restauració, mentre que altres estaven ja restaurades i exposades en diferents zones del domicili”, afig.

No obstant això, la instructora no veu “degudament justificada” la perpetració del pretés delicte contra el patrimoni històric, segons diu la interlocutòria de sobreseïment provisional de la causa. Després de l’escorcoll de l’habitatge, efectuat el passat 30 de maig, els agents van contactar amb la Unitat d’Inspecció de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, que va ordenar el trasllat de les 79 caixes de plàstic que contenien les peces al Museu Municipal d’Alzira.

L’Equip de Policia Judicial, “atesa l’escassa formació” en aquesta mena de troballes, es va coordinar amb el departament de Cultura de la Generalitat Valenciana, els tècnics del qual van assistir als investigadors en un segon escorcoll l’1 de juny passat, segons detalla l’ofici de la Guàrdia Civil.

Els tècnics es van confiscar de les restes i van concloure en un primer moment que tenien “valor arqueològic”. Així doncs, la instructora va requerir a Cultura un informe sobre la troballa que determinara els jaciments de què procedia. L’inventari de les peces es va sol·licitar a l’arqueòleg municipal de Paterna, ja que la major part del material tenia “aparentment una clara procedència de les terrisseries i testers” de la localitat valenciana.

L’expert es va desplaçar durant el mes d’agost a les instal·lacions del Museu d’Alzira per dur a terme les faenes d’inventariat. Els fragments ceràmics a priori procedien de Paterna i pertanyien al període baixmedieval.

No obstant això, “la realitat distava molt d’aquesta apreciació inicial, atés que ens vam trobar amb materials de diferents cronologies i procedències, algunes tan allunyades del nostre entorn geogràfic com la ceràmica de l’edat del ferro de Cuevas del Valle a Àvila”, conclou l’arqueòleg municipal. L’operació Onkel ha quedat en no res.