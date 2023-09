Organitzacions socials reclamen la destitució de la directora de producció agrícola valenciana que té interessos en 31 empreses

Una desena d’organitzacions socials i ecologistes exigeixen la destitució de la directora general de producció agrícola valenciana per un conflicte d’interessos. Leticia Sanchiz Becquet, nomenada el 6 de setembre passat a proposta de Vox, és una professional del sector ramader amb interessos en una trentena de firmes, una qüestió que per a les entitats incorre en incompatibilitat.

La responsable de producció agrícola té càrrecs societaris en empreses del sector de les granges porcines, així com en el negoci de les plantes fotovoltaiques, segons les dades del Registre Mercantil, i figura com a directiva d’una mercantil que va ser sancionada pel Govern de Castella-la Manxa el 2020. La qüestió ha motivat una sèrie de preguntes parlamentàries del PSPV i Compromís, que han registrat interpel·lacions per saber la situació actual de l’alt càrrec respecte de les mercantils.

Les organitzacions Amics de la Terra, CERAI, Ecologistes en Acció País Valencià, Justícia Alimentària, Observatori del Pastoralisme Extensiu de la Mediterrània, Per L’Horta, Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica i Transició Verda han enviat una carta al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per sol·licitar la destitució de la directora general. A més del conflicte d’interessos, les entitats destaquen que el Grupo Sanchiz, una de les empreses que gestiona, és responsable de nombroses macrogranges dins i fora del territori valencià. Les organitzacions denuncien que el nomenament d’aquest nou càrrec públic “pot portar irregularitats i facilitats en l’expansió de la ramaderia industrial”.

En concret, segons el comunicat, les organitzacions afirmen que el Grupo Sanchiz gestiona més de 300.000 porcs anualment, “activitat que suposa una alta contaminació d’aqüífers i terres de cultiu de la zona”. Adverteixen, al seu torn, que el sector porcí està en un auge marcat a l’Estat espanyol “a costa de la salut de les poblacions confrontants a aquestes explotacions, dels recursos finits i necessaris per a la vida com l’aigua o el sòl i dels estils de vida tradicionals com la ramaderia extensiva i regenerativa”.

Fins hui, Vox no s’ha pronunciat sobre les acusacions respecte del seu alt càrrec. Dijous compareix en el parlament valencià el conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, que va designar Sanchiz.