El Pacte del Botànic planteja un reforç del sistema públic i de l’estat de benestar per afrontar la reconstrucció post-COVID-19

Els partits que conformen la majoria progressista en les Corts Valencianes i que van signar l’Acord del Botànic han presentat dimarts l’esborrany de les seues conclusions de la comissió de reconstrucció postpandèmia. Els portaveus del PSPV, Compromís i Unides Podem han presentat una bateria de mesures derivades de les compareixences que durant els últims dos mesos s’han esdevingut en el parlament autonòmic.

Les 25 pàgines del document, dividit en Sanitat, Economia i Polítiques Socials, que hauran d’aprovar-se en la comissió al final d’aquesta setmana, inclouen propostes de relocalització industrial, reversió de serveis sanitaris privatitzats i concessions sanitàries, ajudes al teletreball i l’educació a distància i, en definitiva, impliquen ampliar el sistema públic com a garantia de benestar de la població.

En l’àmbit sanitari, el Botànic s’inclina per augmentar la inversió en la sanitat pública, dignificar les condicions de treball dels seus empleats i recuperar la gestió pública en les concessions de serveis sanitaris –com les ressonàncies–, valorant els contractes en vigor. El document recull la necessitat d’ampliar i dignificar les plantilles i millorar l’assistència en atenció primària, que experimentarà un revés ben dur durant l’estiu com a conseqüència de la pandèmia. Si l’ús de màscares es fa obligatori en tots els espais, la Generalitat tindrà l’obligació de garantir l’accés dels col·lectius vulnerables als mètodes de protecció.

Els aspectes econòmics se centren en la lluita contra el frau fiscal i la fiscalitat progressiva; s’inclina per explorar les possibilitats en els trams autonòmics de l’IRPF, així com establir en l’impost sobre transmissions patrimonials una tarifa amb diferents trams per a les transmissions de grans fortunes. S’estudia la introducció de nous impostos relacionats amb la “fiscalitat verda”, encara que no s’indica quins. La reivindicació d’un finançament just ocupa el seu propi bloc.

En l’àmbit de la mobilitat, s’insisteix en l’aposta pel transport públic i la xarxa ferroviària, i es demana un reforç de la xarxa de rodalia. Respecte al turisme, les mesures es limiten a garantir la seguretat dels treballadors i a promocionar la Comunitat Valenciana com a destinació turística segura, així com ajudar a la desestacionalització de les visites, que es concentren durant l’estiu. El document fa esment de les treballadores dels hotels, especialment les kellys, i recull que “la dignificació de les condicions de treball no poden deslligar-se del model de qualitat”. En l’àmbit de la cultura, s’insta a dur a terme polítiques específiques per al sector, que el consideren un motor econòmic i es reclamen més inversions estatals en els centres valencians com l’IVAM.