Pactes municipals PSPV-Ciutadans: les alcaldies pendents de la crisi taronja

La crisi de Ciutadans i el seu drenatge de càrrecs cap al PP han posat en alerta el futur d’una quinzena d’ajuntaments valencians en què la formació taronja no ha pactat amb el PP un govern o una estabilitat de legislatura, sinó que ho ha fet amb el PSPV. Cas d’haver-hi viratges, podria suposar el canvi d’alcaldies en alguns.

En total són 16 els municipis en què el PSPV i Ciutadans tenen algun tipus d’acord, que va des de simplement la investidura a pactes de pressupostos, a la conformació de governs de coalició i fins i tot alcaldies rotatòries entre els partits al llarg del mandat.

El grup més nombrós d’ajuntaments és el d’aquells en què no va fructificar un pacte entre forces de l’Acord del Botànic, quasi tots amb una victòria del PSPV, que va preferir una alternativa en Ciutadans des d’un primer moment o al llarg de la legislatura. En aquest cas estan els governs de Torrent, Xàtiva, Xixona, Almassora, Tavernes Blanques i Alcàsser, on hi ha un acord amb delegacions de govern repartides entre les dues formacions. D’altra banda, a Montcada l’acord en principi ha sigut només (o inicialment) per als pressupostos; i a Pego no hi ha un acord, però la formació taronja ha permés el govern dels socialistes. En tots aquests casos, si es trenca l’acord, hi hauria l’alternativa dels governs del PSPV en minoria o intentar guarir les cicatrius amb els altres partits d’esquerra en el municipi.

També està la situació de Sueca, un cas apart en què el PSPV va desbancar de l’alcaldia Compromís, que va ser la força més votada, i ha fet un pacte amb tots llevat de Compromís, i on l’eixida de Ciutadans no variaria l’equilibri de forces.

Alcaldies en joc

Però si Ciutadans, en aquesta nova etapa de mandat, decideix recompondre ponts amb el PP allà on l’aritmètica dels edils suma, el PSPV podria perdre unes quantes alcaldies que deté ara, o que està previst que ho faça segons un pacte municipal vigent.

Aquest seria el cas d’Orpesa, on un pacte de govern preveu l’alcaldia per a la formació taronja a partir d’aquest 2021. Variaria pocs mesos la vara de comandament, però el govern pot canviar els colors. El mateix cas és del de Sant Joan d’Alacant, on el pacte (actualment en crisi i amb una regidora en la Diputació governant amb el PP) també preveu una rotació d’alcaldia. Si es trenca, podria quallar una alternativa del PP, Ciutadans i Vox. A Benejússer la presa de la vara de comandament per Ciutadans no està prevista fins a gener del 2022, però també és possible la suma alternativa de PP i Ciutadans.

En una altra situació estan ajuntaments com Daia Nova o la Granja de Rocamora, on actualment l’alcalde és de Ciutadans per un pacte de torn en l’alcaldia amb el PSPV, que ha d’agafar el comandament enguany. Un pacte Ciutadans-PP podria desbancar-los finalment de la cadira de l’alcaldia

En altres casos, com el de Sant Fulgenci, els socialistes no tenen alternativa d’esquerres, i si Ciutadans trencara el pacte de govern seria per donar la vara de comandament a un alcalde independent. Cas similar al de Real, a la Ribera Alta, on actualment l’alcalde és de Ciutadans i trencar amb els socialistes requeriria un pacte amb independents.