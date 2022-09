“Tu pagues, elles ho paguen”: l’Ajuntament de València difon una campanya contra l’explotació sexual que posa el focus en el demandant

“Es normalitza la hipersexualització del cos de les dones, que passen de ser un subjecte a ser un objecte que es pot comprar”. La campanya de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València contra l’explotació sexual busca conscienciar els demandants, la major part homes, sobre la violència que s’exerceix contra les dones.

Sota el lema “Tu pagues, elles ho paguen”, el consistori busca incidir en la “normalització” del consum de prostitució, que implica que “es pot fer el que un estime oportú sempre que es pague per això” , segons la titular d’Igualtat, Lucía Beamud. El cartell de la campanya que coincideix amb la celebració el 23 de setembre del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual, és obra de la dissenyadora Marta Colomer, que ha representat un braç masculí que agarra a una dona pel bescoll per depositar-la en el carro de la compra, aprofundint en la narrativa crítica amb la mercantilització.

En la jornada prèvia, el 22 de setembre es durà a terme una “jornada de conscienciació” que té com a objectiu “informar dels recursos que la ciutat de València té per a atendre les víctimes de l’explotació sexual i facilitar la col·laboració integral de tots els agents que treballem amb les dones en situació de prostitució”. La jornada es farà en col·laboració amb entitats del tercer sector que treballen des de fa molts anys i des de les diferents administracions públiques i es desenvoluparà en el Complex de la Petxina al voltant de quatre eixos temàtics: El tràfic de dones i xiquetes per a l’explotació sexual; Atenció a dones en situació de prostitució; 23S Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i El tràfic de dones, xiquetes i xiquets.

En aquesta activitat participaran entitats tant públiques com privades sense ànim de lucre que atenen professionalment les dones que volen eixir de la prostitució i es clausurarà amb la intervenció de Yolanda Domínguez, artista visual centrada en temes de perspectiva de gènere, que abordarà el tema “No som només cossos”. La regidora d’Igualtat ha recordat també que s’han editat fulls informatius en diversos idiomes per a distribuir entre les dones en situació de prostitució i en què es facilita el contacte de les organitzacions que donen suport a aquestes dones. La campanya “Tu pagues. Elles ho paguen”, serà visible també en la retolació dels autobusos de l’EMT que cobreixen la línia 19.

Beamud ha assenyalat que està fent-se “una aposta molt decidida per a la prevenció de les violències masclistes en l’adolescència i en les persones més joves mitjançant un treball social i comunitari molt actiu”, com els tallers de prevenció del consum de pornografia. El 2015 s’ha ampliat tant el programa d’activitats com el pressupost, des dels 15.000 euros del 2015 fins als gairebé cent mil de l’actualitat. Aquests tallers es desenvoluparan bàsicament en els barris de Torrefiel-Orriols connectats amb la nova Unitat d’Igualtat que obrirà pròximament en aquesta zona.