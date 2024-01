La PAH pressiona perquè es limiten els lloguers en les zones tensades de la Comunitat Valenciana

“Cal activar el protocol de mediació que preveu la Llei d’habitatge per a fer costat a les famílies vulnerables i els límits a l’alça dels preus dels lloguers mitjançant la declaració de les zones tensades. Calen mesures urgents per a lluitar contra l’assetjament immobiliari i contra l’emergència residencial, no es pot fiar tot únicament a la construcció d’habitatge, que des que es projecta fins que es construeix té un termini de quatre o cinc anys. Més tenint en compte que el pròxim 15 de maig caduca la moratòria de les execucions hipotecàries que poden afectar a la Comunitat Valenciana un miler de famílies, encara que esperem que es renoven”.

El portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), José Luis González, es va pronunciar així dimarts després de mantindre una ronda de reunions amb representants de tots els grups polítics en les Corts per a traslladar-los una proposta de “pla de xoc” d’accés a l’habitatge i demanar-los que siguen “valents” davant dels grans propietaris i fons voltor: “les ocupacions il·legals no són el problema, sinó la falta de política d’habitatge”, va dir.

La PAH va demanar que es torne a posar en marxa una unitat d’ajuda contra els desnonaments i que les Corts exigisquen els 500 habitatges que havien de traspassar-se de la Sareb al parc públic, la compra dels quals s’ha paralitzat, ja que aquest només cobreix un 0,7% de l’oferta. També van reclamar als partits mesures per a evitar els desnonaments, com ara “crèdits blans, un programa de lloguer que permeta a les administracions ser titulars i que les famílies s’hi puguen subrogar i augments de les ajudes de lloguer”.

Així mateix, van sol·licitar que es mobilitzen habitatges buits per a destinar-los al parc públic. “Ens sembla una vergonya que la banca rescatada tinga habitatges buits i beneficis i hi haja famílies que estiguen desnonades”, va dir González.

Una altra de les seues propostes és “un programa solidari per als particulars que tenen habitatges, garantint que cobren i garantint que l’estructura de l’habitatge es mantinga perfectament”.

De la mateixa manera, la PAH va reivindicar consignació pressupostària per a la compra directa d’habitatges i que s’augmente el parc públic a través de la fórmula de tanteig i retracte, així com la limitació dels pisos turístics i que els il·legals passen a formar part també del parc públic.

La PAH i els grups polítics s’han citat a una nova reunió el pròxim 20 de febrer per a conéixer la resposta a les seues reivindicacions. “Hem demanat que es posen d’acord en algunes coses que són fonamentals” i que prescindisquen de “la seua ideologització per a guanyar vots amb el dret a l’habitatge”.