La paritat de sous es torna a descompondre: les treballadores valencianes guanyen 5.244 euros menys a l’any que els homes

Amb motiu del Dia Europeu per la Igualtat Salarial, el sindicat Comissions Obreres del País Valencià ha elaborat un informe en què es denuncia el retrocés de la igualtat salarial de gènere que ha experimentat el territori valencià, segons les xifres recents de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El 2021, la bretxa salarial entre homes i dones era de 5.244 euros a l’any, cosa que equival a un 20,2% de diferència i un punt més que l’any anterior. En termes mitjans, els homes percebien un salari de 25.915 euros, mentre que les dones ingressaven un total de 20.671 euros. Aquestes dades situen la Comunitat Valenciana en 1,8 punts per damunt de la mitjana estatal (18,4%).

Per a aconseguir la mateixa quantitat que percep un home, les dones d’aquesta comunitat autònoma haurien de treballar 74 dies més a l’any. En el cas dels guanys per hora, la bretxa salarial prendria una altra deriva i es reduiria significativament: l’ingrés de les dones representa el 88% del guany dels homes i es necessita un augment del 12% del salari femení per hora per a igualar-se amb el gènere masculí.

Cap comunitat autònoma queda exempta del que suposa aquesta realitat. Astúries es posiciona al capdavant del rànquing amb el 23,2%, seguida de Navarra (21,6%), Múrcia (21,4%), Cantàbria (20,9%) i Castella i Lleó (20,8%). En la sisena i setena posició, es posicionaria la Comunitat Valenciana i La Rioja amb el mateix percentatge (20,2%).

Segons ha destacat Cloti Iborra, secretària de Dones i Igualtat de CCOO PV, hi ha uns quants elements que expliquen la regressió d’aquest fet: una de cada quatre dones treballa a temps parcial, gran part “de manera involuntària”, ja que voldria tindre un contracte a jornada completa; els complements salarials es disparen entre els homes, que perceben 133 euros més, una diferència de 24,7%; i els àmbits feminitzats són castigats amb salaris inferiors.

D’acord amb l’informe, la tradicional divisió de gènere continua impactant en la situació d’ocupació de les dones en el context del mercat laboral espanyol. Els rols generen que les responsabilitats de cura que recauen sobre elles afecten en la seua completa participació en l’àmbit laboral: moltes vegades es veuen obligades a agafar permisos no retribuïts, excedències o abandó d’una faena, circumstàncies que influeixen en pensions més baixes i en les possibilitats de millora ocupacional.

Des del sindicat, algunes de les propostes per a pal·liar aquest problema estructural se centrarien en el reforç del diàleg social per a la millora de polítiques públiques en matèria d’igualtat en qüestions laborals; continuar augmentant el salari mínim interprofessional (SMI) fins al 60% de mitjana; progressar en el desenvolupament del Pla Corresponsables amb la creació de borses de cura professional que ajuden en la conciliació de famílies amb fills i filles menors de 16 anys, fomentar l’ocupació i la certificació d’experiència professional de cura no formal; o renovar el sistema educatiu amb la finalitat de promoure principis d’igualtat de gènere.