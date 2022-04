Per l’Horta demana a l’Ajuntament de València que suspenga les obres d’urbanització de la il·legalitzada ZAL

El col·lectiu Per l’Horta ha presentat un escrit a l’Ajuntament de València en què demana la paralització de qualsevol actuació que afecte la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València i sol·licita la declaració municipal d’un expedient de lesivitat per a l’interés públic de l’autorització de la seua reurbanització, que va aprovar la Junta de Govern Local el mes d’abril del 2020. D’aquesta manera, quedaria sense efecte el tràmit municipal.

Com va informar elDiario.es, l’Ajuntament de València va donar el vistiplau al “Projecte de mesures correctores per a la recepció municipal de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València”. L’aprovació municipal va permetre al Port de València donar el tret d’eixida definitiu per a la licitació, l’adjudicació i l’execució de les obres de reparació de l’entorn de la ZAL, que possibilitaria la recepció municipal posterior de l’actuació.

Les obres estan en la recta final, en concret, està prevista la finalització el mes de maig, després d’una inversió de 3,3 milions. Segons va informar en el seu moment l’Autoritat Portuària de València (APV), s’ha dut a terme el fresat de paviment sobre una superfície de 88.918 metres quadrats, el desbrossament i la neteja d’arbustos sobre 429.374 metres quadrats, la rehabilitació de col·lectors, la instal·lació de 512 unitats de lluminàries led, l’adequació de papereres, bancs i fonts, o la ubicació de 121 senyals verticals. A més, en matèria de jardineria s’han plantat 18.129 unitats d’arbustos i 11.113 metres quadrats de prada silvestre amb vegetació mediterrània i autòctona, juntament amb una xarxa de reg.

L’escrit, que Per l’Horta va presentar per registre el dilluns, té com a objectiu evitar que es consoliden les esmentades “obres d’urbanització il·legals” arran de la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que va anul·lar el pla especial d’urbanització de la ZAL en resposta a un recurs presentat per l’associació de veïns de la Punta La Unificadora.

El document remés al consistori es recolza en la sentència del TSJ per destacar que la classificació del sòl del sector afectat (prop de 800.000 metres quadrats) és, segons el pla general d’ordenació urbana (PGOU) de València, vigent en aquests moments, “no urbanitzable de protecció agrícola”, i que aquesta classificació persisteix amb independència “de la situació fàctica (i il·legal)” en què està actualment la parcel·la.

A més, Per l’Horta recorda que la urbanització actual de la ZAL s’ha executat d’acord amb un projecte que és nul, ja que desenvolupava els dos plans especials anul·lats ja per la justícia. Com a conseqüència, l’acte municipal d’aprovació de la reurbanització de la ZAL resulta també nul.

Per l’Horta recorda en el seu escrit que l’execució del projecte autoritzat per l’Ajuntament de València suposaria “la consolidació d’obres d’urbanització il·legals sobre un sòl no urbanitzable d’especial protecció agrícola amb perjudici evident per a la seua capacitat agrària, a més de danys mediambientals, territorials i paisatgístics d’incalculable valor i difícil, si no impossible, reparar”.

Sobre aquest tema, fonts municipals han comentat que estan estudiant la sol·licitud de l’entitat i han recordat que l’alcalde, Joan Ribó, ja va sol·licitar a la Generalitat Valenciana que no recorreguera contra la sentència judicial. Ribó va considerar s’ha d’anar “per la reversió” a terrenys d’horta, encara que va insistir en la seua invitació “a estudiar què es pot fer” amb aquest sòl. Per part seua, des de la Conselleria de Política Territorial van comentar que encara no s’ha pres una decisió sobre el possible recurs, ja que estan a l’espera d’un informe de l’Advocacia de la Generalitat.