Per què la represa de les obres del nou estadi del València CF pot dependre de Compromís i el PSPV

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va traçar dimecres el full de ruta previst perquè el València CF acabe per fi el nou estadi de l’avinguda de les Corts Valencianes, les obres del qual estan paralitzades des de febrer del 2009.

En la seua intervenció com a ponent en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, Catalá va assegurar que la llicència per a reprendre les faenes estarà a punt el primer trimestre d’enguany i que, una vegada el club arranque les obres i estiguen en una fase avançada, es negociarà el conveni urbanístic que desbloquejaria els actius immobiliaris del club. El conveni inclourà un cronograma amb uns terminis d’execució que, si no es compleixen, implicarà unes sancions la quantitat de les quals haurà de quedar avalada prèviament. A més, establirà el detall de les vies per les quals el club obtindrà el finançament.

No obstant això, per a arribar a aquest escenari hi ha un pas abans que pot ser clau per a desbloquejar tot el procés i que dependrà de l’aritmètica política del ple de l’Ajuntament. Es tracta de les fitxes urbanístiques que garanteixen jurídicament al València CF la recuperació de la propietat dels actius immobiliaris que va perdre quan el Govern valencià va caducar l’actuació territorial estratègica (ATE), una caducitat que Meriton (empresa de Peter Lim propietària de la majoria accionarial) va portar als tribunals.

El tràmit d’aprovació del document urbanístic esmentat es va iniciar de manera consensuada amb el club al començament del passat any, amb Compromís i el PSPV en el Govern municipal. Com va avançar elDiario.es, acabat el procés d’exposició pública i presentació d’al·legacions sense que s’hagen modificat els paràmetres urbanístics, les fitxes que després s’incorporaran al conveni es portaran al ple per a l’aprovació una vegada s’atorguen al València CF les llicències.

D’aquesta manera, el PP necessitarà el suport de Compromís o del PSPV per a tirar avant les fitxes urbanístiques, ja que Vox, consultat per aquest diari sobre aquest tema, manté la negativa a donar suport a qualsevol decisió que implique donar facilitats a Lim.

Fins ara, el València CF sempre ha posat com a condició per a reprendre les obres abans de signar el conveni dues coses: l’obtenció de la llicència i l’aprovació de les fitxes urbanístiques. Significa això que si el PP no aconsegueix tirar-les avant el València CF no començarà les faenes? Preguntades sobre aquest tema fonts oficials del club, es van mostrar cautes en afirmar que anirà veient-se cada situació a cada moment i que el camí a seguir és el que ha marcat Catalá.

Per part seua, sobre la possibilitat de donar suport a l’aprovació de les fitxes urbanístiques fonts de Compromís van comentar a aquest diari que han de “veure i estudiar les fitxes primer, però si van en contra dels interessos de la ciutat, com tot indica, Compromís hi votarà en contra”.

Des del PSPV van argumentar: “Les fitxes han d’anar acompanyades d’unes condicions sobre què significa complir les obligacions per part de Meriton. El PSPV-PSOE no cedirà a les pretensions de Peter Lim d’obtindre rebaixes, compliment per etapes o drets urbanístics sense haver conclòs l’estadi íntegrament o haver aportat una garantia que cobrisca el cost total d’acabar l’estadi amb les condicions que es van comprometre amb la ciutat”.

Els socialistes van afegir que “rebaixar aquestes condicions no es pot justificar amb iniciar unes obres que ja es van encetar en altres moments i es van parar; precisament el pitjor que va ocórrer en el procés de venda va ser no aplicar garanties i deixar a la confiança en Meriton que atendrien els compromisos, cosa que evidentment no va passar” i van recordar que “María José Català, que era la consellera d’Esports de la venda del club, no pot tornar a pretendre que es repetisca aquest bunyol”.

Detall de les fitxes urbanístiques

L’Ajuntament de València, dirigit llavors per l’alcalde Joan Ribó i per la vicealcaldessa Sandra Gómez, va arribar a un acord amb el València CF per a l’aprovació i la tramitació de les fitxes urbanístiques que es portaran al ple.

Segons el document, el club es compromet a abonar a l’Ajuntament 9,8 milions d’euros per a la construcció del poliesportiu de Benicalap, les obres del qual executarà de manera directa el consistori. Una vegada ingresse la quantitat, l’Administració alliberarà els 41.700 metres quadrats de sòl terciari (oficines, restauració o comerç) que el club té concedits en dues torres al costat del nou estadi perquè puga vendre’l i obtindre recursos, en principi, uns 30 milions d’euros si es rubrica el principi d’acord amb Atitlan.

El pas següent serà la represa de les obres del nou estadi, per a la qual cosa l’entitat valencianista ja disposa de 80 milions procedents del fons d’inversió CVC i altres línies de crèdit procedents fonamentalment de CaixaBank (15 milions) i Rights and Media Funding Limited (15 milions). No obstant això, no podrà vendre el sòl terciari de què disposa en el vell Mestalla, principalment 15.000 metres quadrats que passen d’estar en el subsol a estar en superfície i una altra parcel·la de 14.000 metres, ni tampoc els 75.900 metres quadrats de residencial, fins que acabe el nou estadi en les condicions acordades.