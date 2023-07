Una pèrgola fotovoltaica en el CEIP Benimaclet generarà la meitat de l’energia del centre escolar

Arranca la construcció de la pèrgola solar en el CEIP de Benimaclet. La instal·lació de plaques fotovoltaiques generarà un ombreig i la meitat de l’energia consumida pel centre educatiu, que passarà a ser renovable i a reduir els costos econòmics.

El projecte, fruit de la gestió de l’anterior equip de govern municipal, té un pressupost de 162.215 euros i s’espera que la instal·lació culmine en dos mesos, poc després de l’inici del curs escolar. L’Ajuntament ha començat la faena per a instal·lar una xarxa de dimensions de 30,75 x 6,09 metres, que permetrà dotar d’ombra la zona de bancs situada al costat de les pistes esportives.

La pèrgola estarà formada per 108 vidres solars fotovoltaics que cobriran el 49% del total de la demanda d’energia de l’edifici. L’energia restant, la que no tinga un consum instantani en el centre, passarà a la xarxa de distribució d’energia elèctrica per a la compensació automàtica d’excedents, com s’ha fet en diversos centres de la ciutat. L’energia renovable generada suposa, a més, una reducció d’emissions anuals de CO₂ de 24,68 tones.

La instal·lació de plaques fotovoltaiques redueix els costos d’energia elèctrica dels col·legis, disminueix les emissions de CO₂ a l’atmosfera i, alhora, genera espais d’ombra i socialització als patis escolars pel fet de permetre la col·locació de bancs o mobiliari per a asseure’s o descansar, destaca l’ajuntament en el comunicat.