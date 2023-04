De la Plaça de Bous a la Ciutat de les Arts: València, escenari electoral per a PP i PSOE

Comença el desembarcament a València dels dirigents del PSOE per a preparar la trobada que donarà forma als seus programes electorals municipals amb vista al 28M. Els socialistes organitzen del 14 al 16 d’abril la seua Conferència Municipal, una trobada entre alcaldes i alcaldables, els aspirants a obtindre la vara de comandament en centenars de municipis espanyols en les eleccions del pròxim mes. A penes falten 40 dies per als comicis municipals i cada vot compta.

El partit majoritari en el Govern central arranca el seu esdeveniment a les 10 del matí i dedicarà tota la jornada a taules de treball sectorial i diàleg: d’una banda, una exhibició de les bones pràctiques municipals; de l’altra, treball intern per a polir el partit. El secretari general dels socialistes i president del Govern, Pedro Sánchez, serà l’encarregat de clausurar la trobada diumenge, amb un míting en què el secretari general del PSPV i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, exercirà d’amfitrió. També Sandra Gómez, responsable de la formació a València, candidata a l’alcaldia i número dos del consistori.

El PSOE farà la seua exhibició de talent municipal en un espai de referència per al PP, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, construïda en l’època de la megalomania popular al capdavant de la Generalitat Valenciana. Tal és el simbolisme que té el complex per a la política, que els populars hi van celebrar dos mesos arrere la seua Convenció Intermunicipal, amb Alberto Núñez Feijóo i els pesos pesants del partit al capdavant. El que abans se celebrava en la Plaça de Bous, un rogle en què ja quasi ningú s’atreveix a eixir, es trasllada ara a l’espai Arqueria del Museu de les Ciències. Ja no es tallen orelles, ara es fiquen en l’esquelet de la balena.

En les eleccions del 2015 es va abandonar l’arena com a escenari de mítings de campanya. El PP de Pablo Casado es va atrevir amb el tancament de la convenció nacional del PP a l’octubre del 2021, amb les graderies pràcticament plenes. En campanya electoral, l’últim míting va ser el 21 de maig de 2015, amb els llavors president del Govern, Mariano Rajoy, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, i l’alcaldessa de València, Rita Barberá. Precisament, l’última trobada dels populars en l’Arqueria va acabar convertit en un acte de desgreuge a la seua alcaldessa de València, també símbol de les majories absolutes que van ajudar a pujar José María Aznar. Els socialistes busquen resignificar aquest espai, associat a la corrupció que van denunciar des de l’oposició; ho fan donant-li un contingut nou amb el CaixaFórum en el lloc de l’Àgora, amb un concurs d’idees per a la parcel·la en què descansen les làmines milionàries de l’arquitecte de referència dels seus rivals: 1.400 quilos de metall. I portant-hi el president del Govern en els últims actes, traient els conservadors d’aquest espai referencial. “Volem fer una campanya de places, no de plaça”, va apuntar Ximo Puig en una entrevista amb Europa Press, preguntat per la seua campanya.

Precisament serà Puig, president de la Generalitat Valenciana, l’únic dirigent autonòmic que hi participarà. Exercirà com a amfitrió juntament amb l’alcaldable i número dos de l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, que aspira a obtindre el comandament a la ciutat, passant per davant Compromís en els resultats. El PSOE insisteix a donar protagonisme als alcaldes, deixar que es lluïsquen les seues apostes municipals, i que els candidats autonòmics tenen actes aquest cap de setmana. Si que hi assistiran el secretari general dels socialistes andalusos, Juan Espadas, el líder del partit a Madrid, Juan Lobato i el secretari general del PSdeG, Valentín Formoso.

La Convenció Municipal tindrà quatre comissions temàtiques que seran coordinades per diferents alcaldes i candidats i se celebraran dissabte. La primera tractarà sobre municipis socials i saludables i estarà coordinada per l’alcalde de Vigo, Abel Caballero; la segona, a càrrec de l’alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, estarà dedicada als municipis sostenibles; la tercera, a càrrec de l’exministra i candidata a l’alcaldia de Madrid, Reyes Maroto, que versarà sobre municipis segurs i finalment l’alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, s’encarregarà de l’última, municipis sense bretxa de gènere. També es duran a terme una sèrie de diàlegs temàtics, sobre Agenda 2030 i dona i poder local, amb Anne Hidalgo, i un acte inaugural amb l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.

La portaveu del partit, Pilar Alegría, va qualificar la convenció de València com l’acte “més important” des del punt de vista municipal. “I quasi gosaria dir també l’acte més important entre congressos”, va puntualitzar en una roda de premsa, augurant un interés notable a mobilitzar a les bases del partit amb vista al mes que ve.