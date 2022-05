La plataforma ciutadana opositora a l’ampliació del port de València demana a la justícia que se suspenga tot el projecte

La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per col·lectius veïnals i ecologistes, ha formalitzat davant l’Audiència Nacional el seu escrit de demanda en el recurs contenciós administratiu obert contra el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) pel qual impugna la Resolució de 30 de març de 2021 (BOE del 12/04/21) que possibilita que l’Autoritat Portuària de València (APV) puga decidir per si sola sobre si cal o no una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a l’ampliació que la mateixa APV promou.

Segons ha informat l’entitat cívica, en el seu escrit ha sol·licitat la suspensió d’efectes de la Resolució i de tots els actes de l’Administració directament vinculats, en concret l’aprovació del projecte dels nous molls i de la nova terminal de creuers, per evitar així la producció d’efectes jurídics directes que pogueren frustrar la finalitat legítima del recurs i l’efectivitat de la futura sentència.

L’Audiència Nacional va admetre a tràmit el desembre passat un recurs contenciós administratiu de la plataforma contra la resolució ministerial que, a petició de l’entitat pública Ports d’Estat, pretenia modificar amb quasi quinze anys de retard la declaració d’impacte ambiental atorgada per a l’ampliació del port de València el 2007, mitjançant l’atribució a la mateixa Autoritat Portuària promotora de les obres de la potestat de decidir si resulta necessària o no una altra DIA per a unes obres d’ampliació que difereixen completament de les previstes en aquella DIA, segons expliquen des de l’entitat.

“Com la Comissió Ciutat-Port ha raonat en el seu escrit de demanda, aquesta resolució del Miteco és nul·la de ple dret per haver-se dictat prescindint totalment i absolutament del procediment previst en la legislació bàsica estatal en matèria de revisió d’actes administratius, fixat en la Llei de procediment administratiu comú, i suposar un frau de la legislació ambiental”, afirmen.

Fonts de la plataforma ciutadana recorden que les obres que pretén dur a terme l’APV, i de les quals Ports de l’Estat i el Miteco pretenen ara desentendre’s, no estan emparades per la DIA del 2007: “No sols pel volum de materials de rebliment que es projecta emprar, que supera en quasi quatre milions de metres cúbics els previstos en la solució autoritzada el 2007 (de 19,05 milions de m³ a 23,3 m³), sinó també per la demolició d’un contradic i moll de creuers (acabats el 2012, dins de la que va ser la 1a fase de les obres), així com per la demolició del far històric construït en les primeres dècades de segle passat i inventariat com d’especial interés patrimonial. A més de l’increment del consum de recursos naturals i l’increment de dragatges en la dàrsena i en zones exteriors amb l’efecte negatiu consegüent sobre les platges del sud ja detectats durant aquests anys”.

En l’escrit de demanda es descriu la política de l’APV com “de fets consumats”, cosa que s’il·lustra amb actuacions com la convocatòria d’un concurs públic per a l’atorgament d’una nova “concessió per a la construcció i explotació d’una terminal pública de passatgers en el port de València” en un nou emplaçament, que ni tan sols està dins de l’àmbit delimitat en la DIA originària, sense que s’haja fet una nova avaluació ambiental.

Segons afirmen portaveus de la plataforma autora del recurs contenciós administratiu, a la vista de l’expedient aportat pel Miteco al procediment judicial, “és evident que tant Ports de l’Estat com el ministeri busquen eludir les seues obligacions per deixar en mans de la mateixa APV la responsabilitat sobre una macroampliació que s’ha convertit en un autèntic marró del qual ningú vol rendir comptes pels riscos mediambientals que comporta per al litoral valencià i el llac de l’Albufera”.

La demanda inclou la petició d’obertura d’una peça separada per a l’adopció de mesures cautelars consistents, no sols en la suspensió dels efectes de la Resolució que atorga la potestat a l’APV de ser jutge i part en la decisió sobre el sotmetiment a avaluació ambiental de les noves obres projectades, sinó també la d’altres actes, tant de Ports de l’Estat com de la mateixa APV, directament vinculats a aquelles per evitar la producció d’actuacions directes que pogueren frustrar la finalitat legítima del recurs i l’efectivitat mateixa de la futura sentència.

Si s’accepta la sol·licitud de suspensió judicial reclamada per la plataforma ciutadana, l’Autoritat Portuària no podria aprovar el projecte i adjudicar l’execució de l’obra d’ampliació del port ni tampoc del nou moll de creuers fins que recaiguera sentència definitiva.

Com a acte simbòlic per a visibilitzar la formalització davant l’Audiència Nacional de l’escrit de demanda en el recurs contenciós administratiu obert contra el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, divendres, 13 de maig, entre les 10.30 i les 11.30 h, una representació reduïda de persones que formen part de la Comissió Ciutat-Port es concentrarà en la plaça del Temple de València davant de la porta de la Delegació del Govern.