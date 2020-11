La policia dissol desenes de reunions d’escala i enerva els administradors de finques

Les reunions de la comunitat, tibants per naturalesa, estan patint les conseqüències de les restriccions imposades per la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19. I, per tant, els administradors de finques veuen perillar el seu negoci. El president del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana, Sebastián Cucala Crespo, ha manifestat una gran preocupació pels casos que estan registrant-se els últims dies en uns quants municipis valencians, en què la Policia i la Guàrdia Civil, segons denúncia, estan intervenint per dissoldre la celebració de juntes de propietaris i elevar sanció administrativa en alguns d’aquests casos.

Els administradors de finques han mantingut reunions amb la Conselleria de Sanitat i de Justícia i asseguren que, malgrat la “recomanació” d’evitar celebrar les reunions de veïns per previndre possibles contagis de coronavirus, les juntes de la comunitat no estan “expressament prohibides per la normativa dictada fins hui”. Malgrat això, assegura Cucala, hi ha hagut “denúncies particulars” contra la celebració de les reunions de veïns que motiven la “intervenció policial per al desallotjament”.

“Tota aquesta situació genera un greu problema d’inseguretat jurídica tant per a les comunitats de propietaris com per als mateixos administradors de finques col·legiats a l’hora d’atendre les peticions de convocatòria de junta que venen rebent, i que poden acabar en processos administratius d’impugnació de sancions generades per aquesta intervenció policial”, critica el president del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana.

Cucala recorda que el 80% de la població resideix en comunitats de propietaris i assegura que aquesta “situació d’inseguretat” davant les celebracions de juntes de propietaris, genera “greus problemes a l’hora de poder prendre decisions vàlides per fer qualsevol mena d’intervenció en els edificis”.