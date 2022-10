Un policia suspés de sou i de faena es resisteix a acudir a declarar com a testimoni perit en el judici del cas Alquería

Pot un agent de la Policia Nacional suspés declarar en un judici com a testimoni perit? És la situació que ha de resoldre la secció primera de l’Audiència Provincial de València en el marc del judici del cas Alquería. El pròxim 10 de novembre estan citats a declarar en condició de testimonis perits quatre agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional a petició de la Fiscalia Anticorrupció i de les defenses dels acusats. No obstant això, l’agent amb carnet professional 81.712 ha enviat un escrit al tribunal, a què ha tingut accés elDiario.es, en què anuncia que està suspés de sou i de faena per un expedient disciplinari i que se li ha retirat “temporalment” tant el carnet professional com la placa.

L’home informa que no pot “exercir tasques de Policia Nacional”. L’agent amb carnet professional 81.712 va ser un dels investigadors que va portar les perquisicions del cas Alquería, sobre les presumptes irregularitats en la contractació d’una desena de càrrecs d’alta direcció vinculats al PSPV-PSOE i Compromís en l’empresa pública de la Diputació de València. Els fets, segons la Fiscalia Anticorrupció, serien constitutius dels presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial. Així doncs, sol·licita penes de fins a huit anys de presó i 20 d’inhabilitació per als acusats.

“La meua assistència al judici seria per a assistir per la meua condició de Policia Nacional, condició per a la qual estic suspés i no puc exercir-hi, ni representar de cap manera, ja que no puc identificar-me com a tal”, adverteix en l’escrit. L’agent suspés va participar en l’elaboració de diversos informes que consten en el sumari del cas Alquería, encara que “l’actualitat és ben diferent”, assenyala. Només podria assistir a declarar al judici, segons argumenta, com a “civil” i no com a “perit amb carnet professional 81.712, que és el que reflecteix la citació judicial” que va lliurar un agent judicial en el seu domicili actual a Cantàbria.

“Una dada que reflecteix l’anomalia en què em trobe és que una citació per a assistir a un judici en relació a la meua faena siga entregada en el meu domicili particular i no en la secretària de la Unitat a què pertany”, assenyala l’escrit. L’home també indica que “hi ha més persones que van treballar en l’elaboració d’aquests informes, perfectament capacitats per a defensar la faena feta en el judici oral juntament amb l’inspector instructor de les diligències”.

L’escrit dirigit a l’Audiència Provincial de València conclou “a l’espera d’una comunicació” per a “saber la manera de conducta”. El tribunal ha donat tres dies de termini a les defenses i a Anticorrupció perquè decidisquen si retiren o mantenen la declaració del testimoni perit, en la seua condició tan singular de policia suspés de sou i de faena.