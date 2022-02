Política lingüística activa l'espai web 'Arxiu Ninyoles'

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, ha activat el nou espai web 'Arxiu Ninyoles'.

Mitjançant aquest arxiu digital, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme posa a l'abast de tota la ciutadania els 10 llibres que ha editat des de 2017 dins de la Col·lecció Ninyoles d'estudis lingüístics sobre el valencià, que va crear en homenatge al sociolingüista de referència valencià Rafael Ninyoles.

El director general, Rubén Trenzano, ha destacat que "hem volgut fer coincidir l'activació del web amb una data assenyalada com aquesta per a posar en valor la llengua materna. Per això volem donar la màxima difusió i compartir tots els estudis d'investigació en matèria d'actituds i usos lingüístics, que estem impulsant des de la Conselleria a través de la Col·lecció Ninyoles, perquè difondre aquest tresor és clau per a avançar en l'ús social del valencià en tots els àmbits de la societat".

Els 10 estudis que ja es poden consultar en el web de l'Arxiu Ninyoles són fruit dels treballs d'investigació que ha subvencionat la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme entre 2017 i 2020 referits a la lingüística aplicada.

La Col·lecció Ninyoles es va iniciar amb el títol 'Impacte i valor econòmic del valencià', un estudi que va dur a terme l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), i ja s'han presentat públicament tres dels seus 10 títols. La presentació en públic de la resta d'estudis va quedar interrompuda el març de 2020 per la pandèmia.

És ara, amb la progressiva tornada a la normalitat, quan la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme reprén les presentacions en públic dels set llibres pendents. Aquestes presentacions tindran lloc a Elx, Gandia, Sagunt, Vila-real, València i Alzira, i s'han preparat amb l'ajuda dels gabinets de promoció del valencià que hi ha als ajuntaments i dels equips de govern municipal corresponents. També Confecomerç col·labora en una de les presentacions.

A més, paral·lelament, tots els llibres i altres materials divulgatius, a més dels fons de dades d'enquestes del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES) des dels anys huitanta, estaran a partir d'ara accessibles en el web de l'Arxiu Ninyoles.

Calendari de presentacions

El calendari de presentacions dels nous títols de la Col·lecció Ninyoles s'obri a la sala de conferències del Centre de Congressos Ciutat d'Elx el dijous 24 de febrer a les 19.00 hores. Ho farà per partida doble amb els estudis 'Ús del valencià en el comerç de proximitat i grans superfícies', de Yaiza Pérez Alonso, i 'Ús del valencià en el comerç detallista', de Toni Marqués.

La següent parada serà el 3 de març a la Biblioteca Central Convent de Sant Roc de Gandia, on a les 19.00 hores es presentarà el llibre 'Consum, comerç i llengües', obra de Vicenta Tasa i Anselm Bodoque. L'acte serà conduït per l'escriptor, periodista i traductor Juli Capilla.

El 10 de març, al Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt (19.00 hores) es presentarà l'assaig 'Actituds lingüístiques sobre l'educació multilingüe. Camp de Morvedre', un treball de Miquel Nicolàs, Francesc J. Hernández, Carme Rodríguez i Paquita Sanvicén.

L'acte de Sagunt serà presentat per la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego, i també inclou la projecció del documental 'Nous ponts, noves ruralitats', del grup d'investigació DESiRES del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Aquest treball aborda l'arribada del Batxillerat a l'IES de Vilafranca en una experiència única al nostre territori, ja que a les aules conviu alumnat de l'Alt Maestrat i de tres poblacions de la veïna comarca aragonesa del Maestrazgo.

La Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) de Vila-real acollirà el 24 de març a les 19.00 hores la presentació de l'estudi 'Ús valencià en la indústria de consum', de Toni Marqués, a càrrec de la directora general d'Internacionalització de la Conselleria d'Economia, Maria Dolors Parra.

El 31 de març, al Museu de la Ciutat de València (19.00 hores), tindrà lloc la presentació de la investigació 'Comunicació telemàtica d'empreses valencianes B2C', de Lluís Català i Clemente Penalva. L'acte serà presentat pel cap del Gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de València, Vicent Anyó.

L'última parada serà la Casa de la Cultura d'Alzira el 7 d'abril (19.00 hores), on la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, presentarà l'obra 'Situació del valencià i alternatives', de Toni Marqués.

També està previst que en la 57 Fira del Llibre de València, que tindrà lloc del 28 d'abril al 8 de maig de 2022 als jardins de Vivers, se celebre una tertúlia entre els autors i autores d'aquests set llibres de la Col·lecció Ninyoles.