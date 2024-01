La política de mobilitat del PP i de Vox a la València Capital Verda Europea augmenta el trànsit en el centre fins a un 48%

Els canvis introduïts en la circulació pel Govern del PP i de Vox que dirigeix l’alcaldessa de València, María José Catalá, s’han traduït en un augment del trànsit al centre de la ciutat durant el mes de desembre. Així ho acrediten els mateixos mapes d’intensitat de la circulació publicats per l’Ajuntament de València, en què es pot observar que, malgrat que els canvis es van introduir a mitjan mes, la circulació en carrers com Colom, la Pau o Poeta Querol es va incrementar.

Els principals canvis consistents en l’obertura del carrer de Colom per a vehicles privats des de la plaça de la Porta de la Mar, l’eliminació d’un carril EMT en favor del vehicle privat i el desviament de cinc línies d’aquesta via al carrer de la Pau, Poeta Querol i Sant Vicent-plaça de l’Ajuntament, es van implementar a partir del 12 de desembre, per la qual cosa l’impacte d’aquestes mesures no té en compte els primers 12 dies del mes.

Així doncs, l’increment del trànsit, en el cas del carrer de la Pau, ha sigut del 48% respecte a tot el mes de desembre del 2022 i al carrer de Xàtiva (davant de la finca de Ferro) i l’institut Lluís Vives, ha sigut del 37%, encara que en aquest cas pot influir també el tall del carrer d’Alacant per obres. A l’inici del carrer de Colom, és a dir, en el tram més pròxim a la Porta de la Mar, l’augment ha sigut del 14% i en Poeta Querol l’increment ha sigut del 4%.

El regidor de Compromís Giuseppe Grezzi ha assenyalat que ja van advertir “una vegada i una altra que les ocurrències de la senyora Català en matèria de trànsit no tenien sentit i que conduirien irremeiablement a un augment generalitzat de la circulació al centre de la ciutat, sense generar ni un sol dels presumptes beneficis anunciats pel regidor de Trànsit Jesús Carbonell”.

“Hem de lamentar que la Capital Verda Europea s’estrena, gràcies a Català, un poc més grisa que com la vam deixar, però esperem que els seus bons propòsits expressats ahir es complisquen i demà mateix demane al seu regidor de Trànsit revertir les mesures que ja estan deteriorant la vida del veïnat de València”, ha conclòs.

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha denunciat també que les polítiques de mobilitat que està implantant María José Catalá provoquen un augment generalitzat del trànsit i de la contaminació en tots els carrers del centre de la ciutat. “És molt lamentable que la mateixa setmana que Catalá inaugura la Capital Verda Europea, que es va aconseguir gràcies al treball desenvolupat per l’anterior equip de govern progressista per a renaturalitzar i recuperar espai públic, s’haja confirmat que les seues polítiques de mobilitat disparen la presència del cotxe privat als carrers del centre de la ciutat amb l’increment de la contaminació que implica”.

En aquest sentit, la regidora socialista María Pérez ha explicat que els advertiments dels socialistes sobre els problemes que generarien les mesures de Catalá ja són una realitat que avalen les dades. “Les primeres dades tangibles ens permeten advertir ja el canvi de tendència. Fins a maig, amb el govern progressista, hi havia una tendència de reducció del vehicle privat i, a partir de juny, el trànsit ascendeix de manera generalitzada en els principals carrers de la ciutat. Hi ha hagut un efecte crida amb el canvi de govern, perquè el seu missatge ha sigut des del principi facilitar l’accés al cotxe, un missatge irresponsable en un moment d’emergència climàtica i que col·lideix amb les directrius de la capitalitat verda europea”, ha afirmat.

La regidora socialista ha detallat que la tendència es trasllada als carrers del centre de la ciutat, amb més intensitat després de les mesures implementades al començament de desembre per a convertir el centre de nou en una drecera per als cotxes. “El primer mes de funcionament de les mesures de Catalá en favor del cotxe s’han traduït en un augment del trànsit també de l’11% al carrer de les Barques i del 12% en el primer tram del carrer de Roger de Llòria”, ha dit.

En aquest sentit, ha posat en relleu que els canvis en Pérez Pujol han multiplicat el trànsit al carrer de les Barques “només pel mer capritx de Catalá de permetre que els cotxes tornen a circular pel centre. Aquestes dades responen al primer mes, però l’efecte crida de les polítiques de Catalá provocarà que la tendència vaja en augment i vaja empitjorant la contaminació de la ciutat al mateix temps”, ha finalitzat.

Catalá afirma que el que puja és el trànsit de busos

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha comentat sobre les dades de trànsit que “el que puja és el trànsit d’autobusos al centre” i que no assimila “el cotxe privat a l’autobús i al transport públic”.

“Evidentment, hem acostat set línies de l’EMT al centre, que això és transport públic amb vehicles híbrids la major part, i assimilar el vehicle privat al transport públic és el seu gran error, jo estic sorpresa que els polítics 2030 de l’esquerra valenciana confonguen el vehicle privat amb el transport públic, i convé no confondre-ho, perquè el que ha arribat al centre es diu transport públic”, ha insistit Catalá.

Catalá ha lamentat que des de l’oposició es tracte d’entelar la capitalitat verda europea: “Els convide a relaxar-se, a digerir el resultat electoral, a entendre que això és un marc de consens i a no eixir-se’n del carril que val la pena, que jo no ho he fet per a arribar fins ací, jo sempre he anat de bracet de la corporació i convé que anem junts, que açò es un projecte que portem junts, que és important per a València, i ara val la pena mostrar-nos units”.