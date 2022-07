Aitana Mas planteja a Ximo Puig una negociació política dels últims pressupostos de la legislatura

La vicepresidenta Aitana Mas vol reconstruir les relacions entre la branca socialista del Govern valencià i la de Compromís, que ella representa. Des de la irrupció de la pandèmia l’executiu autonòmic camina dividit en la presa de decisions, disgregant els espais que abans eren comuns per a la gestió de les polítiques. En allò essencial, el full de ruta continua sent el mateix, però quan apareixen imprevistos –pandèmies, guerres, crisis econòmiques–, les mesures han tendit a adoptar-se i a anunciar-se per la via unilateral.

El distanciament entre dues de les tres forces que componen el Govern del Pacte del Botànic es va convertir en ruptura amb la crisi que va portar Mónica Oltra a dimitir de tots els càrrecs, arran de la seua imputació. Mig Consell donava per acabada la crisi amb la seua eixida, quasi recorrent al refranyer, però en la branca valencianista consideren que no era un problema personal amb l’exvicepresidenta, sinó una qüestió política entre dos partits que són aliats en el Govern autonòmic. A l’exdiputada de Compromís, elegida com a vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives fa dues setmanes, se li ha encomanat la tasca de reconduir la situació l’últim curs d’aquesta legislatura. Les tasques pendents les ha plantejades Mas formalment dimecres, en la primera trobada amb Ximo Puig en el Palau de la Generalitat.

La vicepresidenta ha regalat al president un exemplar de Lo que està en juego, de Philipp Blom, un assaig sobre els reptes a què fan front les democràcies liberals en el segle XXI, que posa especial atenció en el canvi climàtic i les desigualtats econòmiques i socials. El llibre serveix com a punt de partida per a plantejar una qüestió: com afrontarà el Pacte del Botànic el seu últim any de legislatura? Com es dissenyaran els últims pressupostos, que són la part que determina l’aplicació de les polítiques públiques?

La coalició valencianista advoca per eixir de la crisi política marcant unes línies comunes en el Govern, adaptant l’acord subscrit el 2019 a la conjuntura actual, per encetar setembre amb un discurs coherent i cohesionat. Mas remarca la necessitat de trobar espais de codecisió, cogovernança i diàleg perquè l’executiu vaja a l’uníson, per recuperar les dinàmiques que van donar lloc al primer Acord del Botànic, signat el 2015.

La vicepresidenta planteja marcar les prioritats pressupostàries abans que Hisenda dissenye les partides, recuperant la comissió negociadora que va treballar l’any passat en els comptes públics, que es veuran condicionats per l’augment dels costos energètics i de productes bàsics. En Presidència de la Generalitat valoren la primera trobada formal entre tots dos dirigents com una reunió “cordial” i apunten que la taula negociadora l’abordarà primerament Aitana Mas amb el conseller d’Hisenda, Arcadi España.

En la reunió s’ha posat damunt la taula l’escassetat de personal en l’Administració pública, llastrada per la taxa de reposició que va imposar el Govern del PP, i que dificulta la tramitació de prestacions i ajudes bàsiques en una situació d’emergència. Es tracta, en definitiva, que l’executiu recupere l’acció del Govern en conjunt, que treballe com una coalició.