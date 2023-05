Anticorrupció demana tres anys de presó per a l'exalcalde d'Oriola del PP que va cobrar més de quatre anys de Sanitat sense anar a treballar

La Fiscalia Anticorrupció imputa a Emilio Bascuñana, l'exalcalde del PP d'Oriola que va cobrar durant més de quatre anys de la Conselleria de Sanitat sense acudir al seu lloc de treball, els delictes continuats de prevaricació i malversació en concepte de cooperador necessari i inductor i reclama per a d'ell tres anys de presó, sis anys d'inhabilitació absoluta i altres cinc anys i mig més sense poder exercir càrrec o ocupació pública en serveis públics en organismes dependents de la Generalitat Valenciana, tal com ha avançat el diari Información.

En aquest període, Bascuñana hauria cobrat de forma indeguda 141.031 euros entre novembre de 2007 i desembre de 2011, una quantitat la devolució de la qual exigeix la Conselleria de Sanitat, la qual va denunciar el cas i està personada en la causa com a acusació particular. La investigació judicial va començar en 2020 i conclou que l'exalcalde popular treballava en la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant “sense que s'indicara les tasques ni les funcions que havia d'exercir”.

La Fiscalia, tal com recull Información, assegura que es va produir un “flagrant crebant de la legalitat, sense quedar acreditats els elements fàctics i jurídics necessaris (...), la qual cosa es va fer de manera arbitrària i sabent l'il·lícit del seu procedir, i això gràcies al comportament de Bascuñana que va ser el que, mitjançant la seua sol·licitud, va propiciar la inicial adscripció funcional, la va acceptar, malgrat saber que no respectava els paràmetres legals, i va donar peu a la pròrroga amb una nova sol·licitud, tan il·lícita com la primera, la qual també va acceptar fins que va ser revocada”.

Aquestes presumptes irregularitats, prossegueix, van ser possibles gràcies a l'actuació de diversos alts responsables de la Conselleria de l'època contra els quals no s'han pogut dirigir les acusacions per prescripció, segons recull l'escrit d'acusació: “De manera indeguda al no realitzar cap mena de prestació a canvi, l'acusat es va enriquir injustament amb càrrec a l'erari públic en rebre l'import de les retribucions que li eren entregades mensualment per les suposades activitats que realitzava, quantitats que van ser distretes de la seua legítima finalitat al no ser aplicades a cap fi públic”.

Moció de censura

Emilio Bascuñana, copropietari d'una clínica privada, va deixar de ser alcalde d'Oriola a l'abril del passat any després que Ciutadans li retirada el seu suport i secundara una moció de censura al costat del PSPV i Cambiemos Orihuela que va elevar a l'alcaldia a la socialista Carolina Gracia.

Es dona la circumstància que el substitut de Bascuñana com a candidat del Partit Popular a l'alcaldia de la capital de la comarca alacantina de la Vega Baixa, José Vegara, ha sigut processat recentment per dos delictes contra Hisenda.