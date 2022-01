Bielsa enterra les restes de l'abalisme a València; Falomir i Soler dirigiran al PSPV a les províncies de Castelló i Alacant

Carlos Fernández Bielsa, Samuel Falomir i Alejandro Soler seran els secretaris generals provincials del PSPV-PSOE a València, Castelló i Alacant, respectivament, després de les primàries celebrades aquest diumenge.

L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, s'ha imposat a l'altra candidata en la pugna a València, la fins ara secretària general, Mercedes Caballero. La participació registrada ha arribat al 69,15% i Fernández Bielsa ha aconseguit una àmplia victòria amb el 78,84% -5.448- dels vots, enfront del 19,88% -1.347- de Caballero. Un 1,27% de les paperetes han sigut en blanc.

Bielsa, en un missatge en xarxes socials, s'ha mostrat "aclaparat". "Hui ha guanyat el municipalisme, el feminisme i la justícia social. Amb la força de la militància de base continuarem transformant els pobles i ciutats de la província de València", ha asseverat.

Per part seua, Mercedes Caballero, -enquadrada en el corrent 'abalista' i qui abans de les eleccions va proposar retirar la seua candidatura perquè hi haguera una llista única, oferiment rebutjat per Bielsa esgrimint que no calia evitar el vot a la militància "repartint butaques"- ha donat immediatament l'enhorabona al seu company. "La democràcia ens fa més fortes per a aconseguir el nostre objectiu de millorar la vida de les persones. Seguim", ha recalcat.

Enhorabona i agraïment d'Ábalos

Precisament, l'ex número 2 de PSOE, José Luis Ábalos, ha donat l'enhorabona en un tuit als tres nous responsables, als qui ha desitjat "èxit al capdavant de les secretaries generals". Així mateix, ha traslladat el seu agraïment a Mercedes Caballero, a Ernest Blanch i al fins ara responsable del PSPV a Alacant, José Chulvi, "pels anys de treball i compromís".

També hi ha relleu a Castelló, on l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, ha vençut al diputat autonòmic, Ernest Blanch. Amb un 81,37% de participació i un 0,89% de vots en blanc, els resultats han sigut del 52,3% a favor de Falomir (886 vots) pel 46,81% (793 vots) de Blanch.

Finalment, a Alacant, l'exalcalde d'Elx i diputat Alejandro Soler serà secretari general després de superar al primer edil d'Alcoi, Toni Francés, per un atapeït 50,64% de vots -2.602- enfront del 48,87% (2.511).