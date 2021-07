Carlos Mazón reordena el grup parlamentari per impulsar la seua estratègia en el PP

L’estiu sol ser una bona època per als canvis polítics. Una vegada finalitzat el període de sessions en el parlament autonòmic i la successió en la presidència del PP valencià, Carlos Mazón continua els seus treballs de reordenació de les seues files per adequar-ne l’estructura a la nova etapa.

En les Corts Valencianes, el president popular ha començat a moure els diputats per dibuixar la que ha de ser la seua avançada política parlamentària. Mentre la seua predecessora, Isabel Bonig, era la líder de l’oposició dins i fora de la cambra, Mazón ha de delegar aquesta figura en els diputats i diluir el seu protagonisme en les sessions de control, un espai de visibilitat política. De moment, el també president de la Diputació d’Alacant, des d’on exerceix el seu poder polític, manté Eva Ortiz, escudera de Bonig, com a ariet parlamentari, encara que ja ha situat la seua mà dreta en l’hemicicle, José Antonio Rovira, com a portaveu adjunt del grup.

Dijous el grup parlamentari continuava els ajustos canviant els diputats representants en la Diputació Permanent, un organisme que, pensat per a situacions urgents, sol reunir-se tots els anys. Dilluns compareixerà davant seu la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per donar compte de la gestió del Govern autonòmic de la pandèmia durant l’últim semestre.

En l’escrit se situa Rovira com l’encarregat d’assumir la representació del PP en aquest organisme juntament amb la portaveu Eva Ortiz i Elena Bastidas, en substitució del castellonenc Miguel Barrachina, que passa a ser suplent. Barrachina substituirà al seu torn el saguntí Alfredo Castelló, que queda desplaçat de l’òrgan. En l’última reunió del grup parlamentari Rovira va ser nomenat secretari, una responsabilitat que fins hui també ocupava Castelló. La mà dreta de Mazón tindrà l’oportunitat de lluir-se amb les interpel·lacions a la titular de Sanitat, a qui els populars estrenyen des del minut u de la pandèmia. En el grup parlamentari s’especula que Maria José Catalá, la presidenta del partit a València, serà nomenada portaveu parlamentària a l’inici de la legislatura per estrenar-se en el debat de política general.