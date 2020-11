Ciutadans es planteja votar els pressupostos del Botànic, però no la Llei d’acompanyament

La bona sintonia que sembla haver-se instaurat entre el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, no s’ha deteriorat després de l’anunci de la reforma fiscal dels partits que sustenten el Govern. L’acord aconseguit dijous passat entre el PSPV, Compromís i Unides Podem per a augmentar impostos a les rendes més altes va forçar Ciutadans a presentar una esmena a la totalitat a la Llei d’acompanyament als pressupostos –norma que recull les mesures fiscals que acompanyen els comptes públics–, en coherència amb la seua defensa d’una baixada generalitzada d’impostos durant la crisi sanitària.

La formació taronja no va presentar esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos després d’obtindre el compromís de Puig que no s’apujarien els impostos, però després de l’anunci dels partits del Pacte del Botànic, va esgotar el termini per demanar la devolució de la Llei de mesures fiscals. Cantó va considerar llavors que el PSPV estava “traint” el pacte de reconstrucció subscrit en les Corts Valencianes el juliol passat i travessava les seues línies roges. PP i Vox també han presentat esmenes a la totalitat a aquesta norma, que recull la política tributària del Consell i es debat dijous en les Corts Valencianes.

Malgrat això, Ciutadans vol donar suport als comptes del Botànic i continua les negociacions amb l’equip de Ximo Puig. Dimarts, durant el debat dels pressupostos, tant el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, com el diputat socialista José Muñoz van tornar a oferir la mà a la formació taronja per aprovar junts els comptes públics. En el Palau de la Generalitat volen aconseguir que el pressupost de recuperació tinga la base més àmplia de suport que siga possible, atesa l’excepcionalitat de les circumstàncies.

En aquesta negociació pressupostària atípica, Cantó i els seus parlamentaris se salten les vies habituals, que es donen en les comissions del parlament autonòmic, i acudeixen directament a la Generalitat a plantejar les seues demandes. Després d’unes quantes trobades amb el president per a lligar algunes qüestions, dimecres els negociadors de Ciutadans es reunien amb l’equip de la vicepresidenta, Mónica Oltra per plantejar alguns punts de col·laboració publicoprivada en l’àmbit de les residències, sota la gestió de la també líder de Compromís.

Segons expliquen fonts del grup parlamentari, Cantó es mostra disposat a donar suport als comptes del Botànic si es materialitzen les seues esmenes, que xifren en un import pròxim a 220 milions d’euros. Ciutadans assegura que té el compromís de destinar 100 milions d’euros a la creació de noves places per a residències i reforçar l’atenció primària, augmentar la inversió en modernització de l’educació i d’invertir 100 milions d’euros més en el “suport als sectors econòmics més afectats” amb 80 milions d’euros per a turisme, hostaleria i oci; 10 milions d’euros extra per a un bo que ajude el comerç i 10 més al bo turístic. A més, reclamen que es faça una auditoria externa de la Generalitat “per avançar en l’eficiència i retallar despesa supèrflua”.

No obstant això, el partit taronja no pretén donar suport a la reforma fiscal que inclou la creació d’uns quants tributs –a grans tenidors d’habitatges buits i a productors d’energia–, una pujada de l’IRPF a les rendes superiors a 140.000 euros i un increment en l’impost sobre el patrimoni, que començarà a pagar-se a partir de 500.000 euros, sense comptar el primer habitatge. Per contra, Ciutadans planteja baixar l’IRPF mig punt fins als trams de 50.000, i pujar a 700.000 el mínim exempt de l’impost sobre patrimoni, per igualar-lo amb el de la resta de les comunitats autònomes. Els taronges estudien la seua posició respecte a la Llei d’acompanyament i continuaran presentant esmenes a totes dues normes, en línia amb la política que ha instaurat en el Congrés la seua portaveu, Inés Arrimadas. Així doncs, segons avancen les negociacions, Ciutadans podria acabar el 2020 secundant per primera vegada els pressupostos del Govern del Botànic a qui tant s’ha enfrontat.