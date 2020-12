Ciutadans s'absté en els pressupostos del Pacte del Botànic: Cantó convenç a Puig però no a Compromís i Unides Podem

Després d'uns quants mesos de negociacions amb els partits i les conselleries, Ciutadans ha comunicat la seua negativa a donar suport als pressupostos dels partits del Pacte del Botànic i la llei de mesures fiscals que els acompanya. La formació que dirigeix Toni Cantó s'abstindrà en la votació d'aquest dimecres del projecte de llei de pressupostos i votarà en contra de la Llei d'Acompanyament en ser contrària al seu ideari fiscal de reducció d'impostos.

El affaire de Ciutadans amb el PSPV va començar el passat estiu en la comissió de reconstrucció en les Corts Valencianes, quan el partit va donar suport als plans de les formacions que componen el Botànic. Cantó va començar a reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a negociar algunes línies que incloure en els pressupostos, despertant els recels dels seus socis de Govern, Compromís i Unides Podem.

Encara que els vots de Ciutadans no són necessaris per a aprovar els comptes públics i el model fiscal de 2021, la part socialista del Govern autonòmic estava molt interessada a ampliar la base de suport als comptes de reconstrucció; una fotografia inèdita en les Corts Valencianes que hauria reforçat la imatge del Govern valencià i especialment la del seu president, a més d'allunyar a Cantó de la dreta i l'extrema dreta.

Finalment, les posicions irreconciliables en matèria fiscal, base que sustenta els comptes públics, han determinat la posició del partit. Ciutadans ha vingut defensant una baixada d'impostos com a línia roja, mentre que les formacions progressistes plantejaven un esforç fiscal a les rendes més altes, com es traslladava en la seua proposta de reforma fiscal. Així, el síndic de Ciutadans, Toni Cantó culpava a Compromis i Unides Podem de no arribar a un acord: "Compromís i *Unides Podem ho han boicotejat", assegurava, mentre expressava. "Ens hem esforçat a construir". Segons assegura Cantó, les converses amb el president de la Generalitat van durar fins a minuts abans de tancar-se el vot telemàtic.