Compromís aconsegueix un lloc en la Mesa de les Corts Valencianes gràcies als vots del PP

Primera sorpresa de la XI legislatura en el Parlament valencià. La diputada de Compromís Maria Josep Amigó ha sigut elegida secretària segona de la Mesa de les Corts Valencianes, un lloc que semblava abocat al PSPV segons les negociacions. Amigó ha obtingut 32 suports, un més que Josefina Bueno, la candidata socialista, que ha obtingut el suport del seu grup parlamentari, amb 31 vots.

El grup parlamentari de Compromís compta amb 15 diputats, per la qual cosa Amigó ha rebut vots d'una part de la dreta. El candidat del PP, Víctor Soriano, ha obtingut 33 vots dels 40 que té el seu grup, i serà secretari primer de la Mesa. La votació en la sessió constitutiva és nominal i secreta i han participat els 99 diputats de les Corts Valencianes.

El líder del PP, Carlos Mazón, ha confirmat que el seu grup parlamentari ha prestat els vots per a integrar a Compromís en la Mesa. “Ho vam dir des del principi, no ens agraden els cordons sanitaris. Hem fet un esforç per a la pluralitat”, ha apuntat en els corredors de les Corts Valencianes. “Estem molt satisfets que hi haja una taula plural”, ha insistit, enlletgint al PSPV que haja rebutjat cedir el lloc.

En les negociacions prèvies, segons l'aritmètica parlamentària, s'havia acordat que Vox presidiria la Cambra amb el suport del PP; els populars tindrien una vicepresidència i una secretaria i els socialistes les dues restants, al ser el segon grup majoritari. Compromís va tractar de negociar amb el PSPV la cessió d'un lloc perquè tots els grups polítics tingueren representació, un argument que va esgrimir també el PP, però sempre apuntant al fet que foren els socialistes els qui cediren, atés que els conservadors tenen la majoria de la Cambra.

Finalment, la composició del Parlament autonòmic serà la següent: la candidata antiavortista de Vox, Llanos Massó, presideix la Cambra amb 53 vots; Alfredo Castelló, del PP, serà el vicepresident primer; la diputada socialista i consellera de Justícia en funcions, Gabriela Bravo, la vicepresidenta segona. Les secretaries de la Mesa les ocuparan Víctor Soriano (PP) i Maria Josep Amigó (Compromís).