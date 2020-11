Compromís confirma el seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat: "Són millors per als valencians"

El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciat que votarà a favor dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) després de l'últim acord aconseguit entre la formació valenciana i el Govern, que "completa" el que van aconseguir abans de la presentació de l'esborrany de pressupostos: "Després d'anys d'infrainversió i infrafinançament, hem aconseguit que els nous pressupostos siguen una mica més justos amb els valencians i valencianes".

Després del nou acord s'augmenten les partides per a la cultura valenciana, en concret, per a la Fundació del Palau de les Arts, que passa de 895.000 euros a un milió, i l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que gairebé duplica el pressupost inicial passant de 261.000 euros a 400.000 euros.

A més, després de la negociació amb Compromís, el govern s'ha compromés a crear dues partides per a connexions ferroviàries, la millora de la línia de rodalia de Xàtiva-Alcoi, que rebrà 3 milions d'euros en els pròxims dos anys, i la construcció de la línia Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández pressupostada en 65 milions d'euros fins a 2024.

Baldoví s'ha mostrat satisfet amb el resultat de la negociació i ha recordat que el Govern ja va incorporar als comptes molts dels seus punts de l'acord d'investidura. "Aquests pressupostos ja van nàixer millors per a la ciutadania valenciana, ja que negociem que les inversions s'acostaren per primera vegada en la història al pes demogràfic del nostre territori. Negociarem més recursos per a la dependència i partides tan imprescindibles com l'assumpció del deute il·legítim de la Marina de València, 367 milions del Corredor Mediterrani o 38 milions per al transport públic metropolità de València".