El Govern es compromet amb Compromís a reformar el sistema de finançament en els primers mesos de 2021: "Saltaran espurnes"

Compromís votarà a favor del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel Govern si s'accepten "determinades esmenes" parcials que "milloraran la vida de milions de valencians". Així ho ha relatat el diputat valencianista en el Congrés Joan Baldoví després de reunir-se amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al mateix temps que ha descartat que el seu partit vaja a presentar una esmena a la totalitat dels pressupostos.

Baldoví considera que s'ha de millorar la inversió en el servei de Rodalia valencià, "el contemplat actualment és insuficient", en infraestructures culturals i en una altra mena d'instal·lacions, com són les dessaladores, al mateix temps que descartava cap veto per la possible eliminació de l'impost al dièsel, "som partidaris que es mantinguen els acords, però no plantejarem cap veto per aquest tema".

El diputat valencianista reconeix que aquests pressupostos són "molt millors" que els aprovats en el seu moment per PP i Ciutadans, "però són millorables". Així, ha reconegut que recullen moltes de les seues reivindicacions plantejades en l'acord d'investidura: "Les inversions s'acosten o superen el nostre pes poblacional; es plasma una aposta decidida pel Corredor Mediterrani; s'incrementa la partida per a la dependència, de manera que l'Estat aporte el 50% previst; s'aposta pel transport metropolità de València, amb 38 milions d'euros que ajudaran a millorar-lo; s'assumeix el deute de la Marina de València".

No obstant això, hi ha un tema que segueix pendent i que també estava reflectit en l'acord d'investidura, la reforma del sistema de finançament, compromesa per a 2020. "No s'ha pogut escometre enguany, per les circumstàncies de la pandèmia, però s'escometrà en els primers mesos de 2021, segons s'ha compromés el Ministeri", ha dit Baldoví, qui ha apuntat que Montero s'ha compromés a escometre-la una vegada estiguen aprovats els pressupostos i hagen passat les eleccions catalanes: "És un tema espinós i saltaran espurnes, però confiem que es duga a terme en els dos primers mesos de l'any".

El portaveu de Compromís ha recordat que és un tema "irrenunciable" i ha demanat que s'utilitze el fons de 3.400 milions d'euros per a "salvar les desigualtats entre comunitats autònomes, que es tinga en compte a l'hora del repartiment a les comunitats més pobres i pitjor finançades i que es garantisca la prestació dels serveis públics en igualtat de condicions en tots els territoris". Montero ha garantit que les comunitats tindran per a 2020, almenys, els mateixos recursos que enguany.

Finalment, s'ha referit Baldoví a la trobada mantinguda aquest dijous a València entre el president Sánchez i el cap del Consell Ximo Puig sobre la qual pel que sembla no estaven informats en Compromís: "Els llançaria un missatge a tots dos, sense el concurs de formacions com Compromís, probablement ni l'un ni l'altre serien hui presidents". "En política hem d'aprendre a cuidar determinades formes, i estaria bé que es tinguera més elegància amb els qui som socis seriosos i apostem per governs progressistes, tant a Madrid com a València", ha conclòs.