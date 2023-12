Compromís votarà en contra d'iniciatives del Govern després del vistiplau del PSOE a l'ampliació del Port de València

El suport unilateral del PSOE a l'ampliació del Port de València, amb brindis inclòs del ministre de Transports socialista, Óscar Puente, amb el president valencià del PP, Carlos Mazón, i l'alcaldessa també popular, María José Catalá, ha generat un clima de distància i de desconfiança en Compromís, partit valencià integrat en Sumar.

La coportaveu de la coalició valencianista Àgueda Micó va assegurar aquest dilluns després de l'Executiva de la coalició valencianista que l'actitud dels socialistes condiciona, no sols el seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat, sinó “qualsevol suport a qualsevol llei o activitat política que es faça que vaja en contra de l'agenda valenciana i de l'agenda social, mig ambiental i feminista”, i va afegir: “En tot allò que el Govern done suport i defense eixa agenda que nosaltres representem i que sempre hem defensat tindran el nostre suport, en tot allò que no ho facen ens tindran radicalment en contra”.

Davant l'anunci del ministre Puente sobre l'aprovació en el Consell de Ministres d'aquest dimarts de l'ampliació nord del Port de València, la Comissió Executiva de Compromís va decidir, en primer lloc, fer costat a la via judicial començada per la Comissió Ciutat-Port per a paralitzar el projecte.

“Tenim clar que aquesta batalla es guanyarà en els tribunals, ja que es tracta d'un projecte d'ampliació modificat a l'original i que no compta amb una declaració d'impacte ambiental (DIA). Tenim molt clar que si el PSOE continua amb aquesta ampliació, el resultat serà el mateix que amb el projecte Castor, que recordem que va ser un projecte multimilionari fallit impulsat per a beneficiar a una empresa privada. Un projecte declarat il·legal judicialment, que va ser signat per l'actual ministra de Transició Ecològica del PSOE, Teresa Ribera, i que va desembocar en una tragèdia ambiental i econòmica que encara està pagant la ciutadania”, va dir Micó.

“El Port de València no es pot permetre més problemes amb la justícia. Recordem el precedent de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) que va acabar sent declarada com una obra il·legal pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, o les contínues denúncies davant el Tribunal de Comptes per l'opaca manera d'actuar de l'Autoritat Portuària, oferint intercanvis i rescats de terrenys concessionats escandalosament avantatjosos per a l'empresariat”.

Quant a la via política, des de Compromís s'impulsaran iniciatives parlamentàries en l'àmbit municipal, autonòmic, estatal i europeu, i s'exigirà la compareixença tant del ministre de Transport, Óscar Puente, com de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, perquè expliquen en seu parlamentària, com és possible que s'aprove un projecte que compta amb una declaració d'impacte ambiental caducada i amb tots els informes tècnics oficials en contra.

“És terrible que sempre que PP i PSOE es posen d'acord mai és per a beneficiar a les valencianes i valencians. Nosaltres no enganyem a ningú, som fidels als nostres compromisos adquirits davant la ciutadania, per això, li advertim a PSOE que si aquesta és la dinàmica de Govern, augurem molts problemes esta legislatura”, va asseverar Micó.

A més, es preguntarà a la Comissió Europea la viabilitat d'una ampliació que compta “amb una DIA caducada”, que atempta contra l'esperit del Pacte Verd Europeu aprovat pel Parlament Europeu l'any 2021 que vela per la reducció de la contaminació i la protecció de la salut i el medi ambient.

“L'ampliació del Port de València suposarà augmentar en més de 4.000 els camions que cada dia circulen a la ciutat de València i ampliar l'entrada de megavaixells, disparant la contaminació ambiental de manera insostenible i provocant nombrosos problemes en la salut del veïnat més pròxim a la façana marítima, una realitat que va en sentit contrari dels acords establits, no sols a Europa, sinó també en els últims cims del clima”, va assegurar el coportaveu de Compromís Alberto Ibàñez.

La portaveu de Compromís a València, Papi Robles, va emfatitzar la mobilització social que existix en contra d'una ampliació que posa en risc la salut dels valencians i valencianes i dels seus espais naturals. “La ciutadania valenciana vàrem aconseguir que el parc del Túria no fora una autopista, que el Cabanyal o el Saler no foren destruïts per l'especulació urbanística i el tornarem a aconseguir parant aquest projecte il·legal que busca només enriquir a una multinacional amb seu a Suïssa”.

“És vergonyós que la primera mesura que ha pres el ministre socialista de Transport siga donar llum verda a un projecte que costarà prop de 1.000 milions d'euros i que es pagarà en part amb la privatització de la Marina de València per a poder sufragar l'obra en benefici d'MSC”, va denunciar Robles.

Doñana com a punt d'inflexió

Compromís va manifestar la seua preocupació pel futur del Parc Natural de l'Albufera i les platges del sud de València, molt afectades ja pel dic d'abric de l'ampliació, tal com demostren tots els estudis oficials realitzats.

“Per a Doñana, el govern de Pedro Sánchez ha arribat tard. Hui hem conegut que el Parc Nacional andalús ha sigut la primera reserva ecològica expulsada de la llista verda de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) per culpa de la mala gestió del govern del PP. Es tracta de la primera vegada que s'expulsa a un dels 77 espais naturals reconeguts en esta prestigiosa llista. No volem que eixe siga el futur de l'Albufera, espai natural que també figura en un altre prestigiós llistat, el del Conveni de Ramsar, i encara som a temps de parar-lo”, ha finalitzat la diputada de Compromís Paula Espinosa.