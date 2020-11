Els grups del Botànic acorden una pujada de l’Impost sobre Patrimoni i l’IRPF a rendes altes i més desgravacions per lloguer

Dos mesos després de posar la qüestió damunt la taula, PSPV, Compromís i Unides Podem han arribat a un acord sobre la reforma fiscal. Els socis signants de l’Acord del Botànic han pactat retocar el tram autonòmic d’impostos com l’IRPF, publicar les llistes de morosos i defraudadors de l’Agència Tributària i augmentar l’Impost sobre el Patrimoni que paguen 21.000 contribuents a la Comunitat Valenciana, amb béns superiors a 600.000 euros, com ja va avançar elDiario.es.

Els partits del Botànic han tancat l’acord dimecres després d’unes quantes reunions i es materialitzarà amb esmenes a la Llei de mesures fiscals, també anomenada Llei d’acompanyament als pressupostos. Compromís i Unides Podem feia setmanes que insistien en la introducció de nous trams de l’IRPF per a rendes altes i algunes mesures de fiscalitat verda, unes qüestions a què el PSPV es resistia. Finalment, i després d’una trobada amb responsables d’Hisenda per a avaluar la proposta fiscal, la majoria parlamentària ha acordat la introducció de dos tributs, la pujada d’impostos a rendes altes i l’augment d’algunes desgravacions.

En concret, la reforma fiscal del Botànic preveu dos trams nous de l’IRPF per a les rendes superiors a 140.000 i 175.000 euros, amb els percentatges encara per concretar. Pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni, a proposta d’Unides Podem, es rebaixarà el mínim exempt a 500.000 euros –ara és de 600.000, sense incloure-hi el primer habitatge– i s’augmentarà en els trams superiors, amb una figura per als patrimonis de més de 10 milions d’euros. El síndic socialista, Manolo Mata, advocava per una figura per als “superrics”, que es materialitza en aquesta proposta. “Seguim en la senda iniciada amb la reforma fiscal del 2017, que va convertir el nostre sistema fiscal en el més progressiu d’Espanya”, ha explicat el portaveu socialista, que ha confiat de sumar-hi altres forces. L’acord inclou un augment en les desgravacions de lloguer –que passa del 15% al 20%– s’inclouen desgravacions per a víctimes de violència masclista i la introducció de la desgravació per instal·lacions d’autoconsum en les llars per a fomentar les energies netes.

La proposta també fa aterrar dos tributs en què treballaven la Conselleria de Transició Ecològica, de Compromís, i la d’Habitatge, d’Unides Podem. En primer lloc, es grava les centrals de producció energètica en funció de les emissions contaminants; en segon, els grans tenidors d’habitatges desocupats, seguint els termes que preveu la Llei de funció social de l’habitatge. S’introduirà la seua creació en la Llei d’acompanyament, encara que el desenvolupament normatiu dependrà de totes dues conselleries.

“Amb aquest acord hem aconseguit que les grans fortunes posen el muscle juntament amb la resta de la societat valenciana”, expressava la portaveu d’Unides Podem, Naiara Davó, mentre que el síndic de Compromís, Fran Ferri, afegia: “Estem en un moment clau, de reforçar serveis bàsics com la sanitat, l’educació, les polítiques socials. Nosaltres, a més de demanar millores, diem d’on volem obtindre els diners per a pagar-les; dels rics, dels bancs que tenen milers de pisos buits, de les grans multinacionals que han guanyat diners amb la crisi”.