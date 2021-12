Els socialistes valencians peguen portada a la taxa turística que defensen els seus socis de Govern

El PSPV tanca la porta a la taxa turística per al 2022. Els socialistes valencians es planten davant els seus socis de Govern i asseguren que, si continuen forçant una votació enguany, donaran per trencada la negociació per a la resta de la legislatura. Els representants del Grup Socialista en les Corts Valencianes han votat en contra d’una esmena de Compromís i Unides Podem a la Llei d’acompanyament als pressupostos dijous en la Comissió d’Economia i Hisenda, en què s’han debatut les aportacions dels grups a la norma. El vot del PSPV, juntament amb el PP, Ciutadans i Vox, ha deixat sense encaix la proposta de l’impost, que podrà quedar ‘viva’ per a l’últim ple de desembre, si els proponents la mantenen.

Els partits que componen el Govern del Botànic havien avançat a consensuar un impost d’àmbit municipal i d’aplicació voluntària, segons la idiosincràsia de cada territori, una de les exigències que plantejaven els socialistes. Malgrat aquest acostament, el portaveu de PSPV, Manolo Mata, admetia abans de la comissió que, si es porta al ple, tornaran a votar en contra. El síndic socialista considera que l’impost no ha d’introduir-se en una llei d’acompanyament “de manera immediata sense parlar amb el sector”, malgrat que el debat es va obrir en les Corts Valencianes el 2017.

Els socialistes retrauen a Compromís i Unides Podem que reactiven l’impost, que genera un fort rebuig en la patronal, quan s’aproxima el debat pressupostari i opten per iniciar un procediment legislatiu com en altres autonomies. També retrauen als seus socis que s’encaboten a introduir l’assumpte en l’agenda política del pròxim exercici si coincideixen que ha d’esperar un any més per a aplicar-se. El mes passat, els grups de govern a l’Ajuntament de València van aprovar una resolució comprometent-se a establir una taxa quan el sector es recupere de la pandèmia, però recorden que necessiten que el parlament autonòmic cree el marc legislatiu.

La contraoferta del PSPV als seus socis passa per obrir la taula de diàleg als empresaris turístics i presentar una proposició de llei entre els tres grups del Botànic perquè la norma quede redactada l’últim any de la legislatura. En el seu congrés, celebrat a l’octubre a Benidorm, els socialistes van convidar la patronal turística Hosbec a una taula de sostenibilitat turística, moderada pel secretari autonòmic del ram, en què tots dos van manifestar el seu rebuig al gravamen. El mateix va fer el representant de la Confederació Empresarial Valenciana durant la jornada següent a l’hotel Bali de Benidorm, símbol del turisme de masses de la costa alacantina.

Compromís i Unides Podem asseguren que portaran l’esmena al ple, i forçaran el PSPV a posicionar-se públicament, una vegada més, contra el gravamen i a votar amb la dreta contra els seus socis de govern. El portaveu de Compromís, Fran Ferri, que es va reunir dimecres amb l’alcalde de València, Joan Ribó, va insistir que actualment són els veïns de les ciutats turístiques els que assumeixen el cost del servei i va reiterar que hi ha “evidència científica que diu que una taxa mai ha impedit que les visites augmenten en totes les ciutats en què s’ha implantat”.

La taxa en altres autonomies

Catalunya va crear la taxa turística a través de la Llei d’acompanyament als pressupostos del 2012, que va incloure un títol específic per a la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics que en una desena de fulls en regula l’aplicació. La norma s’ha anat actualitzant i modificant a través de les lleis d’acompanyament, en què el Govern ha variat els gravàmens en funció de la mena d’allotjament i la duració de l’estada. A les Balears, l’altra autonomia amb aquest gravamen, el parlament el va aprovar en la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. Aquest text de tot just 16 fulls regula l’anomenada ecotaxa i crea un fons per a afavorir el turisme sostenible.

Segons l’Agència Tributària de Catalunya, des del 2013 les arques públiques han recaptat 371 milions d’euros. L’últim any complet abans de la irrupció de la pandèmia, Catalunya va recaptar 65 milions d’euros, dels quals prop de la meitat corresponen a la ciutat de Barcelona. En el mateix any, les Balears van recaptar 131 milions d’euros, que quadruplicaven la recaptació del 2016, el primer any d’aplicació. Cap de les dues autonomies ha vist minvada la quantitat de visitants des de la implantació de l’impost.