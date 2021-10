Un ex-alt càrrec de Juan Cotino investiga els expedients de la conselleria de Mónica Oltra en el Síndic de Greuges

Els informes del Síndic de Greuges sobre els centres de menors i dependents han derivat en un pols entre aquesta institució i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. I entre l’exportaveu del PSPV, Ángel Luna, al capdavant de l’organisme, i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, al capdavant de Compromís.

La tensió ha arribat a tal punt que en Compromís qüestionen la independència que es pressuposa a l’organisme estatutari, equivalent al defensor del poble a la Comunitat Valenciana. Els dubtes sobre les seues resolucions s’han exposat dimarts en la comissió de peticions del parlament autonòmic, en què el Síndic ha comparegut per explicar els dos últims informes de gestió –corresponents al 2019 i el 2020– i insistir que la vicepresidenta ha obstruït les últimes investigacions, com va apuntar en la seua última queixa d’ofici.

El diputat de Compromís Jesús Pla va assenyalar en el ple que un ex-alt càrrec del PP en l’antiga Conselleria de Benestar Social quan la dirigia el difunt Juan Cotino és l’encarregat de supervisar els centres que depenen d’Oltra. Pla, que ha recordat a Luna la seua etapa com a portaveu socialista en les Corts Valencianes, ha apuntat David Calatayud, ex-secretari autonòmic de Benestar Social amb Francisco Camps i ex-cap de gabinet de Juan Cotino en la presidència del parlament valencià, com a encarregat de les qüestions referents a aquest departament. A parer seu, que un ex-alt càrrec del PP fiscalitze una conselleria de Compromís que ell mateix va gestionar genera dubtes sobre la imparcialitat de la institució.

La resposta del Síndic de Greuges va ser tancar files al voltant de l’ex-alt càrrec del PP i argumentar que en el seu organisme es treballa com a Fuenteovejuna. Luna va defensar Calatayud i va rebutjar l’argument ad hominem, reclamant al diputat que debata sobre el contingut de la investigació, no sobre qui l’ha feta. “Si tinguera alguna queixa l’hauria cessat. Em sembla un treballador excel·lent”, va sentenciar. El Síndic va remarcar que les resolucions les signa ell mateix, que és “el responsable de tot el que passa” i va tancar files. Des de Compromís insisteixen que el personal del Síndic és de caràcter eventual –es tria discrecionalment per la institució– i que gran part dels tècnics van integrar la plantilla durant el govern del PP.

Posteriorment, en declaracions als mitjans en acabar la seua compareixença, Luna va remarcar que els grups parlamentaris “no el condicionaran” i, encara que es va mostrar “disposat a discutir el que vulguen” del fons de les resolucions, no es deixarà influir “ni per tal, ni per tal altre ni d’on vinga aquest o d’on vinga aquell”. En declaracions recollides per Europa Press, va insistir a defensar la seua “independència de criteri i de funcionament”, indicant que actualment està “fora de la vida política completament” perquè té una “tasca institucional plenament assumida” que “el satisfà perfectament”.

El conflicte va arrancar amb una queixa d’ofici del Síndic en què acusava la Conselleria de Polítiques Inclusives d’interferir en una investigació de centres de menors. L’entitat va demanar diversa informació relativa tant a l’elaboració de la normativa pendent en la matèria com a les circumstàncies dels diferents centres i va considerar que “no s’ofereix cap actuació, per part de la conselleria, que permeta portar a efecte la investigació tal com s’havia dissenyat”. El Síndic va ressaltar que no va rebre resposta dels directors dels centres investigats a un qüestionari, que va arribar mesos més tard com a document conjunt des de la conselleria. Les preguntes que faltaven per respondre tenien a veure amb els equips de salut mental que atenien els joves, el compromís de les seues famílies amb ells i amb l’opinió personal que cada director tenia sobre el tema.