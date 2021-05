Francisco Camps, l’expresident que fa política des de l’organisme jurídic que assessora la Generalitat Valenciana

El 22 de desembre de 2020, Francisco Camps prenia la decisió de tornar a la política activa obrint un perfil en Twitter. L’1 de gener, com si estrenara agenda, l’expresident felicitava l’any recordant el gran premi de Fórmula 1 pel qual la Fiscalia Anticorrupció va iniciar diverses investigacions de les quals –fins hui– ha eixit airós. Des de llavors, setmana rere setmana, l’expresident del PP valencià organitza àpats, rodes de premsa o concedeix entrevistes per recol·locar-se en el tauler polític, nostàlgic de la primera dècada dels dos mil en què levitava pel Palau de la Generalitat Valenciana. En una d’aquestes, en el diari Las Provincias, l’exdirigent popular va amenaçar de presentar una denúncia contra el president Ximo Puig. “Estem preparant ja una denúncia contra Ximo Puig i la seua mà dreta, Andreu Ferrer, per l’ús partidista de l’Advocacia de la Generalitat”, va dir Camps, mentre que en altres fòrums expressava el desig de ser candidat del PP a l’Alcaldia de València.

El cas de l’expresident valencià podria ser merament el d’un expolític que vol cridar l’atenció del seu partit si no fora perquè forma part de l’organisme que assessora jurídicament la Generalitat a què amenaça de denunciar. Camps es va acollir a l’Estatut d’expresidents el 2011 i és vocal nat del Consell Jurídic Consultiu, l’organisme estatutari que avalua les normes del Govern valencià amb caràcter preceptiu, no vinculant. Per a l’exercici de les seues funcions el Jurídic “gaudeix d’autonomia orgànica i de funcionament, i així en queda garantida l’objectivitat i la independència”, un principi que té un encaix difícil amb una campanya electoral i de promoció per a aconseguir liderar un partit polític.

La norma d’expresidents estableix que els que superen una legislatura al capdavant de la Generalitat podran ser consellers nats durant 15 anys. El 2018, segons el portal sous públics, el salari de l’expresident era de 58.000 euros anuals. El 2021, el pressupost anual per a alts càrrecs del Consell Jurídic Consultiu és de 711.105 euros, sense desglossar. Seguint el que s’indica en el text legal, Camps estarà cobrant un sou públic fins al 2026 si no decideix abandonar l’organisme. Com a expresident també té dret al tractament vitalici de Molt Honorable, a cotxe oficial, oficina i dos treballadors de suport.

La reforma de l’estatut d’expresidents i altres normes que protegeixen els dirigents, malgrat les ombres judicials, és una de les pedres en la sabata dels partits que van signar el Pacte del Botànic. PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida van deixar pendent la legislatura passada la modificació de la norma, malgrat que van exigir la dimissió de Camps nombroses vegades i la retirada del seu títol de Molt Honorable. La que va ser una de les proposades estrela de Podem en l’arribada en solitari a les Corts Valencianes continua en el calaix i sense aparença de rescatar-se en el curt termini.