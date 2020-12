Franquícies, apartaments turístics i lloguers impossibles: veïns de Ciutat Vella denuncien la conversió del centre històric en un parc temàtic

Apartaments turístics, franquícies, hotels que es propaguen i lloguers impossibles per a la ciutadania. El veïnat de Ciutat Vella denuncia la conversió del centre històric de València en un parc temàtic i la passivitat de les administracions públiques davant l’expulsió dels seus habitants. La iniciativa Veïnat en perill d’extinció ha empaperat dilluns la ciutat amb notícies falses sobre un riu navegable per a creuers i un hotel a les Torres de Serrans per denunciar, el dia dels Innocents, que la turistificació no és cap broma i no els fa gens de gràcia.

L’acció s’ha completat amb difusió de missatges i fotografies manipulades en les xarxes socials i una roda de premsa en un edifici que, denuncien, va ser comprat per un fons voltor –Good Capital Investement– i pretén desallotjar els seus veïns. “Dels set pisos habitats, només en queden quatre, i tres d’aquests en perill de desnonament immediat. D’aquesta manera, si ningú ho impedeix abans, Teresa, la veïna de 85 anys que té un lloguer de renda antiga, es quedarà sola en l’edifici després de quaranta anys”, denuncia la plataforma.

Els veïns denuncien que, malgrat la pandèmia, no s’haja canviat el model productiu i la ciutat continue advocant per la turistificació i la massificació a costa dels que l’habiten i reclamen una reorientació de les polítiques, així com les garanties d’un habitatge digne. “No ens fa gràcia que en plena pandèmia i amb l’evidència del fracàs del model econòmic dependent del turisme no s’hagen parat efectivament els desnonaments i es continue despatxant el veïnat de les seues cases. No ens fa gens de gràcia que l’Ajuntament i la resta de les administracions continuen sense atendre les necessitats de Ciutat Vella i dels seus habitants per satisfer els interessos d’empresaris i especuladors”, critiquen.

A més, recorden, el confinament i les mesures restrictives provocades per la pandèmia han posat de manifest que “els negocis orientats exclusivament al turisme estan sent perjudicats greument, i aboquen una gran part dels treballadors –sovint precaris– a l’atur; mentre que els comerços de barri també estan patint, perquè ja no queda veïnat”. Així doncs, amb una innocentada reivindicativa, clamen a les administracions que permeten que la vida torne a sorgir en el barri.