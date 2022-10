El Govern tomba la proposició de llei per a reformar el finançament autonòmic presentada per Compromís

El Govern central va tombar la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic de Compromís abans de debatre-la. L'Executiu, que té capacitat legal per a això, va acordar demanar al Congrés que no es tramitarà la norma.

El Govern de PSOE i Unides Podem va presentar les seues discrepàncies en un escrit dirigit a la Mesa del Congrés i va acordar que “no procedeix la presa en consideració” de la iniciativa de la coalició valencianista, segons ha denunciat el seu diputat, Joan Baldoví, aquest dimarts.

El diputat, acompanyat per la portaveu en les Corts Valencianes, Papi Robles, ha denunciat el “veto” a una proposició que defensa un finançament “just” per a tots els territoris. La proposta va sorgir d'unes jornades parlamentàries i és similar a les al·legacions dels experts en finançament de la Generalitat Valenciana. Davant el rebuig en el Congrés al debat, els valencianistes presentaran una proposició de llei en les Corts Valencianes per a elevar-la de nou al Congrés.