El Govern valencià assumirà el deute per l’IVA de la televisió pública

El Govern valencià assumirà el deute de l’IVA que l’Agència Tributària reclama a la televisió pública À Punt. Els partits que conformen el Pacte del Botànic han acordat dimarts modificar la Llei de pressupostos perquè l’executiu autonòmic es faça càrrec de la reclamació, que generaria un forat de 24 milions d’euros en la cadena pública, quasi la meitat del seu pressupost.

Malgrat les reticències manifestades per la Presidència de la Generalitat i el grup socialista al principi, la coalició ha acordat un mètode similar a l’emprat en altres governs autonòmics. El PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida han subscrit una esmena que modifica la Llei de pressupostos i afig: “La Generalitat assumeix la càrrega del deute tributari i els interessos d’exercicis anteriors, així com les obligacions derivades l’exercici en curs de l’Impost sobre el valor afegit que corresponguen a la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació i de la SA de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivades de modificacions normatives o de canvis d’interpretació de les administracions tributàries corresponents”.

La Corporació venia reclamant al Consell que assumira el deute, pendent de resolució judicial, en els seus pressupostos, per evitar llastrar les produccions audiovisuals. El canvi de criteri en les deduccions d’IVA de les televisions públiques obligava la cadena a retallar quasi el 50% de la seua producció externa, segons van calcular fonts pròximes a les negociacions.

En paral·lel, els grups parlamentaris negocien una altra línia de subvenció a la televisió pública perquè arribe al mínim legal. La llei de creació d’À Punt indica que ha de tindre entre un 0,3 i un 0,5% del total dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa cada vegada que el pressupost autonòmic creix, s’ha de reajustar el de la cadena. Les negociacions in extremis dels últims comptes van deixar als llimbs aquesta pujada de pressupost, que ara està en fase de negociació.

Els grups parlamentaris socialista i Compromís han pactat un escrit pel qual introdueixen un augment de 12 milions d’euros per a la “dinamització i l’enfortiment del sector audiovisual a través de produccions de nova creació”, una xifra que també serveix com a compensació d’una anualitat de l’IVA. Les productores audiovisuals, les associacions de guionistes i la Unió de Periodistes havien reclamat als grups en les Corts Valencianes que incrementaren aquestes partides com a injecció econòmica per al sector i com a compliment del mandat de servei públic de l’ens.

De la seua banda, el grup parlamentari Unides Podem-Esquerra Unida ha registrat en solitari una esmena en què reclama un augment de pressupost de 17 milions d’euros per a sortejar a més el conflicte legal amb el personal. La llei indica que el pressupost de la corporació per a personal no pot excedir un terç del total, percentatge que s’incompleix des de la introducció de la limitació de la norma. Els partits del Pacte del Botànic van aprovar una moratòria per deixar sense efecte aquesta limitació durant dos anys, sense solució definitiva.