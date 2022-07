El Govern valencià comença a construir residències i centres socials després de 20 anys sense obres noves a València

La ciutat de València tindrà el 2024 dos centres residencials concordes al nou model de serveis socials inclusius després de 20 anys sense construir. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha adjudicat les obres per a la construcció d’un centre de majors i un altre per a persones amb trastorns mentals greus en la capital valenciana, amb un cost de 23 milions d’euros, que suposaran la creació de 278 noves places públiques residencials.

Les obres han sigut adjudicades a Construcciones Alea, que té un termini de 29 mesos per a executar la construcció dels dos centres i d’un conjunt d’habitatges tutelats. Els centres, que se situaran al barri de Montolivet i al de la Torre, s’emmarquen en el Pla Convivint, un projecte aprovat per la consellera llavors Mónica Oltra per reformular el model assistencial. El pla preveu una inversió de 279 milions d’euros fins al 2025 en infraestructures per a persones majors amb un centenar d’actuacions, cosa que permetrà duplicar la xifra actual de centres residencials públics i multiplicar per 12 els recursos diürns, creant un total de 4.400 noves places, la meitat residencials. Per a la resta dels serveis socials, la inversió estimada supera els 500 milions d’euros.

Aquesta setmana arranca també la construcció de la residència de Sant Mateu, que donarà cobertura a l’interior de Castelló amb 66 places públiques residencials i 30 d’atenció diürna, amb un pressupost de 9,6 milions d’euros. Així doncs, es preveu que el 2024 estiguen en funcionament les primeres residències impulsades pel Govern autonòmic després de 20 anys d’actuacions “puntuals”, segons apunta el document del pla autonòmic.

El Pla Convivint, que es nodreix dels fons de reconstrucció aprovats durant la pandèmia, advoca per un model residencial que pare l’atenció al que una persona rebria a sa casa. La vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha destacat que amb les obres “arranca un pla sense precedents que té com a objectiu cobrir les faltes que la ciutat i la seua àrea metropolitana han arrossegat durant anys en matèria d’infraestructures socials públiques”. Els municipis valencians, ha recordat, “estaven anys i anys sense cap mena d’actuació” i amb les primeres obres “es prioritzen les necessitats i el dèficit de places públiques a València, especialment pel que fa a l’atenció a les persones majors dependents i a les persones amb problemes de salut mental”.

El centre de majors de Montolivet disposarà d’un total de 92 places, de les quals 64 seran residencials, dividides en quatre mòduls. A més, la residència tindrà una unitat d’hospitalització amb capacitat per a huit persones. El projecte es complementa amb 10 habitatges que tenen l’objectiu d’ajudar a l’autonomia personal, amb capacitat per a 28 persones.

El centre de la Torre serà el primer espai que preveu l’atenció diürna per a persones amb trastorns mentals greus de la ciutat. El complex disposarà de 170 places de diferents tipologies per a l’atenció de persones amb malaltia mental greu, i s’edificarà en una parcel·la de més de 4.000 m² de la part nova de la pedania. Per a la construcció la conselleria ha destinat un finançament de 14,75 milions d’euros.

L’edifici es dividirà en dos mòduls amb els diferents recursos de serveis socials: l’un com a centre residencial comunitari, obert i flexible, destinat a persones amb malalties mentals cròniques que no requereixen hospitalització i l’altre serà un centre de rehabilitació i integració social (CRIS) amb una capacitat de 70 places en la planta baixa. Aquest tipus de recurs ofereix serveis específics i especialitzats, en règim ambulatori, dirigits a persones amb malaltia mental crònica, i duen a terme programes de treball adequats a les característiques, les necessitats i la situació concreta de les persones usuàries, indica la conselleria. Si es compleixen les previsions, al final del 2024 la Comunitat Valenciana tornarà a tindre centres públics nous en serveis socials.