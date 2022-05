El Govern valencià demana a Transició Ecològica que “reconsidere” els canvis en el transvasament Tajo-Segura

El Govern valencià reclama al Govern central que reconsidere la seua postura sobre el Pla Hidrològic del Tajo, que preveu un augment del cabal ecològic i, per tant, una reducció de la quantitat d’aigua per al transvasament del Segura. Durant una protesta amb un miler d’agricultors i regants, la titular d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha reclamat a l’executiu central que reduïsca les limitacions previstes en el projecte, ja aprovat en la Confederació Hidrogràfica.

Mollà reclama a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que reconsidere la planificació hidrològica per no continuar agitant els agricultors de les comarques de sud. Les associacions de regants han convocat una marxa a què s’han sumat dirigents del Govern valencià i de totes les formacions de l’arc parlamentari, que reclamen una resposta davant l’escassetat d’aigua per a regadiu. La titular d’Agricultura del Govern autonòmic ha sol·licitat a Ribera que “reconsidere la planificació per a fixar un cabal ecològic de 6 m³ per segon que asseguraria la massa ecològica del Tajo i l’arribada de l’aigua necessària per a poder continuar sent l’horta d’Europa”.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistit que la posició de l’executiu se sustenta en criteris tècnics i demana evitar una nova “guerra” de l’aigua entre partits i territoris. “És evident que la nostra defensa del transvasament està fonamentada des del rigor i està fonamentada, a més, en la voluntat d’un acord que passe perquè els regants tinguen finalment aigua per sempre, de qualitat i a un preu assequible”, ha subratllat el president en un acte dimarts.

Encara que els dirigents del Govern valencià insisteixen que hi ha marge de negociació, atés que el projecte no ha passat encara pel Consell de Ministres, adverteixen que acudiran als tribunals si el projecte no garanteix recursos suficients per a la Comunitat Valenciana. “Tenim l’aval tècnic i tenim la raó per a demanar, juntament amb els regants, un cabal ecològic que garantisca el reg i el transvasament Tajo-Segura”, insisteixen en el Consell.

L’executiu valencià, que ha constituït un grup tècnic per valorar les al·legacions i les accions jurídiques, considera que hi ha marge de diàleg amb el Ministeri de Transició Ecològica, mentre que els dirigents del PP apunten que es tracta d’una qüestió política de l’executiu liderat pel PSOE. “A Espanya hi ha aigua per a tots i no s’ha de dependre del fet que ploga perquè tots puguem regar els nostres camps”, ha afirmat el dirigent del PPCV, Carlos Mazón. El president també de la Diputació d’Alacant insisteix que “no és una concentració contra els nostres germans regants i agricultors de Castella-la Manxa, també els defensem dels enganys, de la demagògia i de la divisió entre espanyols que fomenta el govern socialista de Sánchez”.

La protesta, convocada per Asaja, Riegos de Levante, Riegos de Levante marge dret, Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, l’Alacantí i Consorci d’Aigües de la Marina Baixa i el Sindicat Central de Regants de l’Aqüeducte Tajo-Segura, pretén portar la reivindicació directament a la Moncloa.